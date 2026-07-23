ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଓ ସୁନା ବେଶ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ସୁନା ବେଶରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅଧିକ ୨୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ । ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମାଗଣା ଅଟୋ । ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : July 23, 2026 at 11:40 PM IST
BAHUDA AND SUNABESHA 2026 ପୁରୀ: ଶୁକ୍ରବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା । ତା ପର ଦିନ ଶନିବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁବା ବେଶ । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୂଅ ଛୁଟିବ । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ମାଗମ ହେବ । ତେବେ ଟ୍ରାଫିକକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ।
ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏଡିଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି, "ବାହୁଡ଼ା ଓ ସୁନା ବେଶରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାର ଆମେ ଆକଳନ କରୁଛୁ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଚାରି ଚକିଆ, ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନରେ ଆସିବେ । ଏଣୁ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯାହା ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ସେହି ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଓ ସୁନା ବେଶ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ । ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସୁନା ବେଶରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି । ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସୁନା ବେଶରେ। ୩୦ଟି ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ କରାଯାଇଛି । ୮୫୦୦ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ଆସି ପୁରୀରେ ରହିପାରିବ । ୩୦ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ରହିବା ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ବସ୍ ପାଇଁ ୩ଟି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ତେବେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସଠିକ୍ ଟ୍ରାଫିକ ସୂଚନା ପାଇବେ ସେ ନେଇ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ । ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ଟ୍ରାଫିକ ସୂଚନା ଦେବୁ । ଏସଏମଏସ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଟ୍ରାଫିକ ଓ ପାର୍କିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବୁ । ଏଫଏମ୍ ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେଭଳି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ । ତେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ ସୂଚନା ଯାହା ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ପାଳନ କରନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଅଯଥାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ରେ ଲୋକେ ପଡି ହାଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ । ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତା, ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କରେ ଏଲ୍ଇଡି ଲଗାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ସବୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ । ସୁନାବେଶରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ । ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ବାଟଗାଁ ଛକରୁ ଅଠରନଳା ରାସ୍ତାରେ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ ନିଷେଧ ରହିଛି । ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକ ତାଳ ବଣିଆ ଓ ଷ୍ଟରଲିଂ ଛକ ପାର୍କିଂରେ ରଖିବେ । ସବୁ ପାର୍କିଂରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବା ପ୍ରସାଶନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ।"
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି, "ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି । ରଥ ଲାଗିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରଥକୁ କର୍ଡନ କରାଯିବ । ତେବେ ଆଇଏମଡି ର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହେବ । ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଏଣୁ ରଥ ଟଣା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଆମେ ଖୁସି ହେବା ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ତଥା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥବା ଆଉ ୫ଟି ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ମିଳିଛି । ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଆଉ କେହି ଅନୁଷ୍ଠାନ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ । କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଶବ୍ଦାବଳୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନେଇ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ମିଳିଛି । ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ମହାପ୍ରସାଦ, ନୀଳଚକ୍ର ଓ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ମିଳିଛି । ଆସନ୍ତା ୩ ମାସ ଭିତରେ ଏହାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।"
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁ ନୀତି କାନ୍ତି ହେବା ସହ ପହଣ୍ଡି ନୀତି ହେବ । ବାହୁଡ଼ା ପରଦିନ ସୁନାବେଶ ଥିବାରୁ ତିନି ରଥକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଭଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦିନକ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା; ଆଜି ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବହି ଯାଉଥିଲା ମାଳିନୀ ନଦୀ, 3 ନୁହେଁ 6 ରଥରେ ବସି ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାଉଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ