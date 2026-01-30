ETV Bharat / state

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବୈଧ ଭାବେ ରହୁଥିବା ୩ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ବିଦା କଲା ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 30, 2026 at 11:14 PM IST

BANGLADESHI NATIONALS DEPORTED କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦେଶାନ୍ତର ହେଲେ ୩ ବାଂଲା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ । ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ପଠାଯାଇଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦେଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ।

ଦେଶାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗରାପୁର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ୬୫ ବର୍ଷୀୟ ମୁମତାଜ ଖାନ୍, ୫୯ ବର୍ଷୀୟ ଇନସାନ ଖାନ୍ ଓ ୭୦ ବର୍ଷୀୟା ଅମିନା ବିବି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଏହି ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା l ଏମାନେ ଦୁଇ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଏହି ପରିବାରର ୫ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ୧୯୮୭ ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ପୋଲିସ, ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ବିଏସଏଫର ମିଳିତ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହୁଥିଲେ । ତେବେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩ ଭାଇ, ଭାଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ମୃତ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ୩ ଦେଶାନ୍ତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁମତାଜ ଖାନ୍ ଓ ଇନସାନ ଖାନ୍ ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କପାଳେଶ୍ୱର ପଂଚାୟତର ଗରାପୁର୍ ବସ୍ତିରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅମିନା ବିବି ଜମ୍ବୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅରୁଣ ନଗରରେ ରହୁଥିଲେ ।

ଦେଶାନ୍ତର ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳି ନାହିଁ । ସଦର ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଇନସାନ ଓ ମମତାଜଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆସିଥିବା ନୋଟିସ ମୁତାବକ,"ଇନସାନ ଓ ମୁମତାଜ ଦୁଇ ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲା।ଏନେଇ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ, ଡିଏସପି, ଡିଆଇଜି, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସପି, ବିଏସଏଫ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏନଆଇଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏସଆଇବି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର,ଏସଟିଏଫ୍ ଡିଏସପି, ଆରପିଏଫ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଇନସାନ ଓ ମୁମତାଜଙ୍କୁ ସୀମାନଗର, ନଦିଆ(ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ) ସ୍ଥିତ 161 ବିଏସଏଫ ବ୍ୟାଟାଲିୟନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରେ ଅର୍ଥାତ ୨୪ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ ବାଂଲାଦେଶ ପୋଲିସକୁ ବିଏସଏଫ ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।

ଦେଶାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ- ୬୫ ବର୍ଷୀୟ ମୁମତାଜ ଖାନ୍, ୫୯ ବର୍ଷୀୟ ଇନସାନ ଖାନ୍ ଓ ୭୦ ବର୍ଷୀୟା ଅମିନା ବିବି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

