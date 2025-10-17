ସମ୍ବଲପୁରରେ ସବୁଜ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଅପିଲ
ଦୀପାବଳିରେ କିଭଳି ଭାବେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକଯାଇ ପାରିବ, ସେନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ସହ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି l
Published : October 17, 2025 at 8:40 PM IST|
Updated : October 17, 2025 at 9:04 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଦୀପାବଳି l ଏଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ଲୋକେ ବାଣ କିଣା କିଣି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି l ତେବେ ସରକାର ସବୁଜ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ସହର ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି l କାରଣ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସବୁଜ ଦୀପାବଳି ବା ଗ୍ରୀନ କ୍ରାକର ସ୍ଲୋଗାନ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି l ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି l ତେଣୁ ଏଥର ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି l
ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଥର ସବୁଜ ଦୀପାବଳି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି l ଦୀପାବଳିରେ କିଭଳି ଭାବେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକଯାଇ ପାରିବ, ସେନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି l ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାମୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦୀପାବଳି ପର୍ବକୁ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ l ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ସମୟରେ ବାଣ, ଫୋଟକା ଆଦି ଫୁଟା ଯାଇଥାଏ l ତେବେ ଦୀପାବଳିରେ ବାୟୁ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଆଖିରେ ରଖି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିଛି ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି l ଏଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବାଣ, ଫୋଟକା ଫୁଟେଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଜାରି କରିଛୁ l ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ପାରିବେ l ତାହା ପୁଣି ସବୁ ସବୁଜ ବାଣ ବା ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ବାଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ l କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି l ଯଦି କେହି ନିର୍ଦେଶ ନମାନିଲେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ" ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି l ଏହାସହ ଦୀପାବଳିରେ ଜୁଆ ଖେଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସପି l
ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି l ସମ୍ବଲପୁରର ଆସିସଷ୍ଟଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର ସୁଦାମ କିସ୍କୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ପିଏଚଡି ପଡ଼ିଆ, ଚାରଭାଟି ପଡ଼ିଆ ଓ ମନ୍ଦଲିଆ ପଡ଼ିଆରେ ବାଣ ବଜାର ବସେଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି l ଏହି ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିଜ ନିଜ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ବାଲି, ପାଣି, ଓଦା ବସ୍ତା ଓ ଫାୟାର ଏକ୍ସଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ୟୁସର ମେସିନ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି l ଏଥର ପିଏଚଡି ପଡ଼ିଆରେ 50ଟି, ଚାରଭାଟି ପଡ଼ିଆରେ 15ଟି ଓ ମନ୍ଦଲିଆରେ 3ଟି ବାଣ ଷ୍ଟଲ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି l ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ତେବେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ 2ଟି ମାଇକ୍ରୋ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପାରିବୁ l"
ଅନ୍ୟପଟେ ସାଧରଣ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଗ୍ରୀନ କ୍ରାକର ବା ସବୁଜ ବାଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁର ବାସିନ୍ଦା ବବଲୀ ସୋନକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ତଥା ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାଣ କିଣୁ ନାହୁଁ l ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ବାଣ ବ୍ୟବହାର ହେଉ, କାରଣ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି l"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର