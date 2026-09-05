କାମୁଡ଼ିଲା ବିଷାକ୍ତ ଚିତି ! ସାପକୁ ପଲିଥିନରେ ଧରି, ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ମେଡିକାଲ ଆସିଲେ ଜଗୁଆଳି ମୋଚିରାମ ଟୁଡୁ
ସରକାରୀ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ବେଳେ ଜଗୁଆଳି ମୋଚିରାମଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ିଲା ସାପ। ଉଦଳାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବାରିପଦା PRM ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ସୂଚନା। ରିପୋର୍ଟ - ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା
Published : September 5, 2026 at 1:48 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ଆଶା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ବିଷାକ୍ତ ଚିତି ! ପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦଳା ଅଞ୍ଚଳରେ।ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗୋଡ଼କୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା, ହେଲେ ଭୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲେ ଜଗୁଆଳି ଜଣକ। ଯେଉଁ ସାପଟି ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଧରିବା ସହ ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନରେ ପୁରାଇବା ପରେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ି ସିଧା ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ. ସାପଟି ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବିଷାକ୍ତ ଚିତି ସାପ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଉଦଳା ସହରର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୦ରେ ଥିବା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗୁଆଳି ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବହଳଦା ଅଞ୍ଚଳର ମୋଚିରାମ ଟୁଡୁ। ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ଟା ସମୟରେ ମୋଚିରାମ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ସାପ ଆସି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା।
ପ୍ରଥମେ ମୋଚିରାମ ସାପଟି କାମୁଡ଼ିଥିବା ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଏପରିକି ସେ ସାପଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିପାରି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତା ବୁଝିବା ପରେ ସେ ସାପଟିକୁ ଧରି ଏକ ପଲିଥିନରେ ପୁରାଇଥିଲେ। ଆଉ ତା'ପରେ ଯାହା କଲେ, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ପଲିଥିନରେ ବିଷାକ୍ତ ସାପକୁ ଧରି, ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଉଦଳା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୋଚିରାମ।
ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସାପଟିକୁ ଦେଖି ତାହା ବିଷାକ୍ତ ଚିତି ସାପ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ମୋଚିରାମଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅବନତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାରିପଦା ପିଆରଏମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦଳା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ADMO ଡାକ୍ତର ଡି. ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୋଚିରାମ ଟୁଡୁ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଶିକାର ହୋଇ ସାପକୁ ଧରି ମେଡିକାଲକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅବନତି ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ପିଆରଏମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସପିଟାଲକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା।
ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରିପଦା ମେଡିକାଲରେ ମୋଚିରାମ ଟୁଡୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଷାକ୍ତ ସାପର କାମୁଡ଼ା, ଅନ୍ୟପଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା। ସାପକୁ ଧରି ମେଡିକାଲ ଆସିବାର ମୋଚିରାମଙ୍କ ଏହି ଘଟଣା ଯେତିକି ଚକିତ କରିଛି, ସେତିକି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି।
ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର, ବାରିପଦା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ମୋଚିରାମ ଟୁଡୁ କେବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ଜନିତ । ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ରକ୍ତରେ ବିଷ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଉପଚାର ହେଉଛି ଆଣ୍ଟି-ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ୍ (ASV) ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ଯାହା କେବଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉପଲବ୍ଧ । ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଗୁଣିଆ କିମ୍ବା ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା ପଛରେ ନପଡ଼ି ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ଭେନମ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବା ଜରୁରୀ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର