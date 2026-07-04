ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ପୋଡମପେଟା ଗାଁ ! ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସାଂସଦ
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହି ଆସିଥିବା ପୋଡମପେଟା ଗାଁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : July 4, 2026 at 10:10 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକରେ କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ସମୁଦ୍ର । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଆର କାରଣରୁ ୧୦ ରୁ ୧୨ ଖଣ୍ଡ ଗାଁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିପଦ ସାଜୁଛି । ପୁରୁଣା ପୋଡମପେଟା ଗାଁର ଜନବସତି ଶୂନ୍ୟ ଘର ଗୁଡିକ ଧିରେ ଧିରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସିନ୍ଦା । ଯାହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦାବି କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ପୋଡୁମପେଟା ଗାଁ
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହି ଆସିଥିବା ପୋଡମପେଟା ଗାଁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି । କେତେବେଳେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ସମୁଦ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଯୋଗୁଁ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଗାଁର ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ନିକଟରେ ପଥର ବନ୍ଧ ସହ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ୱାଲ୍ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏକ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ସେପଟେ ପାଳିବନ୍ଧଗ୍ରାମ ବାସିନ୍ଦା ଦିଲ୍ଲୀପ ଛୋଟରାୟଙ୍କ କହିବା କଥା ପୁଣିଥରେ ସମୁଦ୍ରର କୂଳ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଆମେ ଛଅ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛୁ । ଏଣୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କୀର୍ତ୍ତୀ ଭାସନଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ‘‘ପୋଡୁମପେଟାର ଜନବସତିବିହୀନ ଗ୍ରାମରେ ଧିରେ ଧିରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଖାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏକ ବୈଷୟିକ ଟିମର ସହାୟତା ନିଆଯାଇ ଏକ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବା ସହିତ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ’’ ।
ଦୀର୍ଘ ୨୫ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗିରହିଥିବା ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ୟପଲ୍ଲୀରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିଲା ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ
ସମୁଦ୍ର ଜୁଆରର କରାଳ ରୂପକୁ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଡ. ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଉପକୂଳ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଅନେକ ଗରିବ
ପରିବାର ନିଜର ବାସଗୃହ ହରାଇ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କିମ୍ବା ଜିଓ-ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ (Geo-synthetic bags) ପକାଇ ସମୁଦ୍ର କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆଗକୁ ଯେପରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନନେବ ସେନେଇ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଏହି ଚିଠିର ନକଲ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆର.ଡି.ସିଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ WSC କ୍ୟାମ୍ପସ; ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବପିଢି଼ଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାରତର ଛତୁ ଗ୍ରାମ ରାଧାମୋହନପୁର, ପ୍ରତିଦିନ ବଜାରକୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି 4 ଟନରୁ ଅଧିକ ଛତୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଞ୍ଜାମ