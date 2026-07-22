ETV Bharat / state

ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ଫେରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ପୋଡପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବାସିଲାଣି ବଡଦାଣ୍ଡ

ମାଉସୀ ମା'ଙ୍କ ପୂଜକ ବିଶ୍ଵନାଥ ମିଶ୍ର ଏହି ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

BAHUDA JATRA PODA PITHA MAKING
ପୋଡପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବାସିଲାଣି ବଡଦାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 22, 2026 at 3:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଚାଲିଛି ପୋଡପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମହକିଲାଣି ବଡଦାଣ୍ଡ । ମାଉସୀ ମା ହାତରୁ ପୋଡପିଠା ଖାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହୁଡିବେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ । ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସରି ସରି ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା । ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଜନ୍ମବେଦୀ ଛାଡ଼ି ରତ୍ନବେଦୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଶ୍ରୀଜିଉ । ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି । ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।

ପୋଡପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବାସିଲାଣି ବଡଦାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)

ମାଉସୀ ହାତରୁ ପୋଡପିଠା ଖାଇ ଫେରିବେ ମହାବାହୁ

ଫେରିବା ବାଟରେ ମାଉସୀ ମା'ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅଟକିବ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ । ସେଠାରେ ମାଉସୀ ମା'ଙ୍କ ଠାରୁ ସୁସ୍ବାଦୁ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବେ ତିନି ଠାକୁର ।

ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି । ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫେରିବା ବେଳେ ମାଉସୀ ମା'ଙ୍କ ହାତରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବେ । ଏହି ପରମ୍ପରା କାହିଁ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ରହିଆସିଛି । ଏଥିପାଇଁ ମାଉସୀ ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୋଡ଼ପିଠା ତିଆରି ଚାଲିଛି । ମାଉସୀ ମା'ଙ୍କ ପୂଜକ ବିଶ୍ଵନାଥ ମିଶ୍ର ଏହି ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେବକମାନେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି । ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଏହି ପୋଡ଼ ପିଠା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଏହା ମହାପ୍ରସାଦରେ ପରିଣତ ହେବ ।

ପୋଡ଼ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ

ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହେଉଥିବା ପୋଡ଼ ପିଠାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିଆରା । ମାଉସୀ ମା'ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ବିଶ୍ଵନାଥ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘‘ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପୋଡ଼ା ଜିନିଷ ଭୋଗ ଭାବରେ ଲାଗି ହୋଇନଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପୋଡ଼ ପୀଠା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବାମ୍ପରେ ସିଝାଯାଇ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅରେ ଛଣା ଯାଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ’’।

ଅଟାରେ ଛେନା, ଚିନି, ପିସ୍ତା ବାଦାମ, ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ, ଦେଶୀ ଘିଅ ଆଦି ମିଶାଇ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଚକଟା ଯାଇ ପୋଡ଼ପିଠା ଆକାରରେ ଚୁଲିରେ ବସାଯାଇ ବାମ୍ଫରେ ସିଝିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ପ୍ରାୟ ୮ ଘଣ୍ଟା ବାମ୍ଫରେ ସିଝିବା ପରେ ଏହାକୁ ବାହାର କରି ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଯାଏ । ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଦେଶୀ ଘିଅରେ ଛଣା ଯାଇଥାଏ । ପରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ତିନିଟି କୁଡୁଆରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଯଦିଓ ଏହାର ନାମ ପୋଡ଼ ପିଠା ରହିଛି ଏହାକୁ କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ାଯାଏ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ବାମ୍ଫରେ ସିଝାଯାଇ ଦେଶୀ ଘିଅରେ ଛଣାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି: ଦର୍ପଦଳନ ପରେ ତାଳଧ୍ବଜ ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା: ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ଓ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

BAHUDA JATRA PODA PITHA MAKING
PODA PITHA FOR BAHUDA
BAHUDA JATRA MAUSI MAA TEMPLE
ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ପୋଡପିଠା ମାହାତ୍ମ୍ୟ
PURI BAHUDA JATRA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.