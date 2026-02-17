ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମୀକୁ 20 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ: 79 ଦିନରେ ଶୁଣାଣି କଲେ ପୋକସୋ କୋର୍ଟ
ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ 40 ବସର୍ଷିୟ ମଧୁସୂଦନ ବଗର୍ତ୍ତୀକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି 20 ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଓ 50 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : February 17, 2026 at 9:17 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲା ପୋକ୍ସୋ ଅଦାଲତ ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ଜଣେ 11 ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ 40 ବସର୍ଷିୟ ମଧୁସୂଦନ ବଗର୍ତ୍ତୀକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି 20 ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଓ 50 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ, ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଏକ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୋକ୍ସୋ ଅଦାଲତର ବିଚାରପତି ଅଭିଳାଷ ସେନାପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗତ ନଭେମ୍ବର 29, 2025 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧମା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେହେରାପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ନାବାଳିକା ଭଉଣୀ ଘର ନିକଟସ୍ଥ ଦୋକାନକୁ କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ମଧୁସୂଦନ ବଗର୍ତ୍ତୀ 11 ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଟାଣି ନେଇ ଦୋକାନ ଘର ସିଡି ପଛ ପଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଏନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁକଥା କହିବାରୁ ନଭେମ୍ବର 30, 2025 ତାରିଖରେ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 285/2025ରେ ମାମଲା ୠଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ମଧୁସୂଦନ ବଗର୍ତ୍ତୀକୁ ଗିରଫ୍ କରିଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରଥମେ 16 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଜାନୁଆରୀ 21, 2026ରେ ଚାର୍ଜ ସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ କୋର୍ଟରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 29, 2026ରେ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଫେବୃଆରୀ 2, 2026 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ସମ୍ବଲପୁର ପୋକ୍ସ ଅଦାଲତ 16 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 14 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ଆଧାର ଓ 14ଟି ଦସ୍ତାବିଜ ବଳରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ବଗର୍ତିକୁ 20 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ । ସେହିପରି ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ ହେଲେ ଆଉ ଅଧିକ ଏକ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାରେ ପୀଡ଼ିତାକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅଦାଲତ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାକୁ ସରକାରୀ ଓକିଲ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ।
ସମ୍ବଲପୁର ଇତିହାସ ରେ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରେ 79 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କେସ ର ଶୁଣାଣି ହୋଇ ଏକ ବ୍ୟାଞ୍ଚ ମାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେଉରା ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଛତିଶଗଡ଼ ନାବାଳିକାକୁ ଅସଦାଚରଣ ମାମଲା, ଗୁଜୁରାଟ ଯୁବକକୁ 1 ବର୍ଷ ଜେଲ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ତିବ୍ଦତୀୟ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ଜଣେ ନାବାଳକ ଅଟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର