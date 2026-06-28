ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ, ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ନାବାଳିକାକୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ମାମଲାରେ ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ୨୦ ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ
Published : June 28, 2026 at 9:01 AM IST
ଝାରସୁଗୁଡା: ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ । ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ୬ ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ମାମଲାରେ ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୨୦ ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ପୂଜା ସୋରେଙ୍ଗ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟର ଧାରା ୬ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS), ୨୦୨୩ ର ଧାରା ୬୫(୨) ଅଧୀନରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ଜେଲ
ବାନହରପାଲି ଥାନା କେସ୍ ନଂ ୧୨୮ (ତାରିଖ: ୨୫ ଜୁନ୍, ୨୦୨୫)ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସି.ଟି. (ସ୍ପେଶାଲ) କେସ୍ ନଂ ୫୦/୨୦୨ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ଆଜି ଏହି ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅପରାଧ ୨୨ ଜୁନ୍, ୨୦୨୫ ରେ ଘଟିଥିଲା। ଅଜୟ ସିଂଙ୍କୁ ୨୦ ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ ହେଲେ ଅଧିକ ବର୍ଷେ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜରିମାନା ରାଶି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପୋକ୍ସୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବିଏନଏସ (BNS) ଧାରା ୬୫(୨) ଅଧୀନରେ କୌଣସି ପୃଥକ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବେ ସେ ଜେଲ୍ରେ ବିତାଇଥିବା ସମୟକୁ ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସହ ସମାୟୋଜିତ (ସେଟ୍ ଅଫ୍) କରାଯିବ।
ଅପରାଧର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ନାବାଳିକା ପୀଡ଼ିତା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସାମ୍ନା କରିଥିବା ଆଘାତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋର୍ଟ ନାଲସା (NALSA) ପୀଡ଼ିତା କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କୁ ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ରାଶିକୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେ ସାବାଳିକା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ମିଳୁଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ଜମା (ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍) ଆକାରରେ ରଖାଯିବ।
ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିବା କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଏହା ସହିତ ସମାୟୋଜିତ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ପୋକ୍ସୋ ମାମଲାରେ ପୀଡ଼ିତା-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଦ୍ରୁତ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ସର୍ବଦା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।
ଏହି ମାମଲାଟି ୨୨ ଜୁନ ୨୦୨୫ରେ ଘଟିଥିଲା । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବାନହରପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ଅଜୟ ସିଂଙ୍କ ଘରେ ଦୁଇଜଣ ୬ ବର୍ଷର ଶିଶୁ (ଜଣେ ପୁଅ ଓ ଜଣେ ଝିଅ) ମୋବାଇଲ୍ରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ପୁଅଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ଝିଅଟିକୁ ଜବରଦସ୍ତି ନିଜ ଘର ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଶିଶୁକନ୍ୟା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ମହିଳା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଝିଅଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ଝିଅର ପରିବାର ଜାଣିବା ପରେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ପୋକ୍ସୋ (POCSO) କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ (Prosecution) ପକ୍ଷରୁ ୩୩ ଜଣ ଏବଂ ଡିଫେନ୍ସ (Defense) ପକ୍ଷରୁ ୨ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୫୦୦୦୦ ଜରିମାନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ବଙ୍ଗୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ, ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜର ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା