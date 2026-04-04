କଳାହାଣ୍ଡି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ: 5 ଗିରଫ, ବନ୍ଧୁକ ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ରେଞ୍ଜ ଉର୍ଲାଦାନୀ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ସମୟରେ 5 ଶିକାରୀଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦଳ ।

Poaching in reservered forest area Kalahandi failed by forest department
ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ, ବନ୍ଧୁକ ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସହ 5 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ବନବିଭାଗ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 4, 2026 at 11:59 AM IST

KALAHANDI RESERVE FOREST POACHING, କଳାହାଣ୍ଡି: ନର୍ଲା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ । ବନ ବିଭାଗର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଚଢ଼ାଉ କରି, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ୫ ଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିଛି । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି ।


ବନ ବିଭାଗର ତନାଘନା:
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ତର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ନର୍ଲା ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉର୍ଲାଦାନୀ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ସମୟରେ ଗୁଳି ଫୁଟିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ, ଶିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ । ପରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଜୋରଦାର କରିବା ସହ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଶିକାରୀକୁ ଧରିଥିବା ପରେ, ପରେ ଆଉ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।

ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ:
ଗିରଫ ୫ ଜଣ ହେଲେ ମଦନପୁର ରାମପୁରର ମଳୟ ବାଗ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ମହାରଣା, ବିପିନ ଭୋଇ, ବବଲୁ ନାଏକ ଏବଂ ବୁଡୁ ମାଝୀ । ଏହି ୫ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କରି ଆସୁଥିଲେ ।ବନ ବିଭାଗ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ସହ, GI ତାର, ଶିକାର ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି । ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ବିଷ୍ଣୋଇ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଗୁଳି ଶବ୍ଦରୁ ସନ୍ଦେହ:
ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ବିଷ୍ଣୋଇ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ସମୟରେ ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ, ସଂପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କଡାକଡି କରିବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।"

5 ଶିକାରୀ ଗିରଫ:
"ଗିରଫ ୫ ଜଣ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରି ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । 3ଟି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଚରାଉଚରା କରି ତାଠାରୁ ତଥ୍ୟ ହାସଲ ପରେ ଅନ୍ୟ ୪ ଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି, ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ବିଷ୍ଣୋଇ କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

