ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳ ସେଚନର ନୂଆ ଯୋଜନା, ଆରମ୍ଭ ହେବ MCAD

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚନ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ MCAD । ଏଣିକି କାଡାନାଳ ନୁହେଁ ଭୂତଳ ପାଇପ ଯୋଗେ ଜଳ ସେଚନ ।

Water department EIC Chandra Sekhar Padhi
ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 19, 2025 at 3:39 PM IST

3 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜଳର ସୁପରିଚାଳନା ଏବଂ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ କାଡାନାଳର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ MCAD ଯୋଜନା । ଅର୍ଥାତ ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଷ ଜମିକୁ ଭୂତଳ ପାଇପ ଯୋଗେ ଚାଷ ଜମିକୁ କରାଯିବ ଜଳ ଯୋଗାଣ । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ କ୍ଷେତ୍ର । ଏନେଇ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳ ସେଚନର ନୂଆ ଯୋଜନା (ETV Bharat Odisha)

ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳ ସେଚନର ନୂଆ ଯୋଜନା :

କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ଚାଷ ଏବଂ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ । ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଚାଷ ସଫଳ ହେବ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ MCAD ଯୋଜନା । କରନାଳୀ ବା କାଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ ଆଗକୁ ଭୂତଳ ପାଇପ ଯୋଗେ ପାଣି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ।

ରାଜ୍ୟରେ ଜଳର ସଠିକ ପରିଚାଳନା ସହ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହି ଯୋଜନା । ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏକ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା । ପୂର୍ବରୁ କାଡାନାଳ ଦ୍ୱାରା ଚାଷକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଜଳ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କାଡାନାଳର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ପାଇପ ଯୋଗେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେବ । ସେଥିପାଇଁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ MCAD ।

ଜାଣନ୍ତୁ MCAD କଣ ?

ସାଧାରଣତଃ ଚାଷ ଜମିକୁ କାଡ଼ା ନାଳ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ । ଯେଉଁଥିରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଜଳ ନଷ୍ଟ ହୁଏ । ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜଳ ମାଡିଯାଏ । ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବା ଜଳକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଚାଷକୁ ସଠିକ ଜଳ ଆବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ହେଉଛି MCAD ବା କମାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ । ପାଇପ ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବା ଅର୍ଥାତ ଜଳର ସଠିକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବାକୁ MCAD କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୬୦୦ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍କିମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମି ଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ଲାଭନ୍ବିତ ହୋଇପାରିବେ । ଏହି ସ୍କିମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାୟୀ କୃଷିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଜଳ ପରିଚାଳନାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ।


M-CADWM ସ୍କିମ କଣ ?


ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚନ ଯୋଜନା (PMKSY) ଅଧୀନରେ M-CADWM ଏକ ଉପ-ଯୋଜନା । 2025 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜଳସେଚନ ନେଟୱାର୍କକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା, ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ।



ଏହି ସ୍କିମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଚାଷ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ:

  • କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ
  • ଜଳସେଚନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା,ପାଇପରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ କରିବା
  • ନିରନ୍ତର କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
  • ଭୂତଳ ପାଇପ୍ ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା କୃଷିର ବିକାଶ ହେବ
  • ପ୍ରତି ଚାଷ ଜମିରେ ୧ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି
  • କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ (FPO) ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ଋଣ ସମାଜ (PACS) ସହିତ WUSକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରି ଏହାର ଫାଇଦା ଚାଷୀ ନେଇପାରିବେ

ରାଜ୍ୟର ନୂଆପଡାରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ:

ଓଡ଼ିଶାରେ ୬୧.୮ଲକ୍ଷ ଚାଷ ଯୋଗ୍ୟ ଜମି ଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । କାଡାନାଳର ଆଧୁନିକୀକରଣ ହେଲେ ଜଳର ବଣ୍ଟନ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ହୋଇପାରିବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ୧୫୦ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ ।

ଏନେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି," ଆଉ କାଡାନାଳ ରହିବ ନାହିଁ, ଚାଷକୁ ପାଇପ ଯୋଗେ ଜଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ । ଆଉ ଜଳ ନଷ୍ଟ ହେବନାହିଁ । ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 150 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏହି ସ୍କିମ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଚାନ୍ଦ ପୋଲା 1 ଏବଂ ଚାନ୍ଦ ପୋଲା 2 ଦୁଇଟି ସ୍କିମରେ ପ୍ରାୟ ୩୧୮୦ ହେକ୍ଟର କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ବିକଶିତ ହେବ । ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପାଇପ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ, ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଜଳର ସଠିକ ପରିଚାଳନା ହେବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

