ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ; ଏକକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ, ପ୍ରତି ମାସରେ ସମୀକ୍ଷା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତିଶକ୍ତି ତଥ୍ୟ ପୋର୍ଟାଲରେ ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ୍ କରିବେ ।
Published : July 28, 2026 at 12:42 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଯୋଜନାର ପରିକଳ୍ପନା, ଅନୁମୋଦନ, ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ଅଧିକ ସମନ୍ୱିତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିନିର୍ଭର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତିଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିଭାଗର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଜମି ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରଗତି ବିବରଣୀକୁ ଏକକ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନରେ ବିଳମ୍ବ ହ୍ରାସ, ବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା କରିଛନ୍ତି ।
ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୋଜନା ଏଵଂ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗ ଏଣିକି ପିଏମ ଗତିଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନୋଡାଲ୍ ବିଭାଗ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିଗମ (IDCO) ପୂର୍ବଭଳି ନୋଡାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଭାବେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବ । ଇଡକୋରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଯୋଜନା, ମନିଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ତଥ୍ୟକୁ ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସହାୟତା କରିବ । ଇଡକୋର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ । ଏହା ସହିତ ଯୋଜନା ଏଵଂ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ସେଲ୍’ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଇଡିସିଓ, ଓରସାକ୍ (ORSAC) ଓ ବିସାଗ୍-ଏନ୍ (BISAG-N)ର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସାମିଲ ହେବେ । ଏହି ସେଲ୍ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମନ୍ୱୟର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବ ।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗ ସାମିଲ-
ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୂର୍ତ୍ତ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟଜଳ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଜଳ ସମ୍ପଦ, ଶକ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ, ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗକୁ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଭୂ-ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ । ଯେଉଁ ବିଭାଗର ନିଜସ୍ୱ ମନିଟରିଂ ପୋର୍ଟାଲ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ API ମାଧ୍ୟମରେ ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ପୋର୍ଟାଲ୍ ସହ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ତଥ୍ୟ ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଓ ସଠିକ ହେବ ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ନୋଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀ-
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ ଜଣେ ବିଭାଗୀୟ ନୋଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ । ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ନାମ, ପଦବୀ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ ଯୋଜନା ଏଵଂ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଇଡକୋକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବିସାଗ୍-ଏନ୍ ଓ ଓରସାକ୍ର ସହଯୋଗରେ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ବଡ଼ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ୍, ସଂଯୋଗ ଓ ପୋର୍ଟାଲ ବ୍ୟବହାରରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ।
ୱାମିସ୍ ସହ ହେବ ଏକୀକରଣ-
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୱାମିସ୍ (Works and Accounts Management Information System - WAMIS)କୁ ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହ ଏକୀକୃତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ତ୍ତ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଏକକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ତାଲିମ ଓ ସଚେତନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ-
ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର-ତଥା-ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଏଥିରେ ବିସାଗ୍-ଏନ୍ ପକ୍ଷରୁ ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ପୋର୍ଟାଲର ବ୍ୟବହାର, ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଏହାର ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯିବ । ଏହା ସହ ଇଡକୋ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅନୁମୋଦନକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର ଓ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଏଥିରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ପ୍ରତି ମାସରେ ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା-
ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହେବ । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅପଲୋଡ୍, ତଥ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ଓ ପୋର୍ଟାଲ୍ ବ୍ୟବହାରର ଅଗ୍ରଗତି ଏଥିରେ ଆକଳନ କରାଯିବ । ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ-
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ (District Master Plan) ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ଓ ମନିଟରିଂ ୟୁନିଟ୍ (DPMU)ର ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ପରିକଳ୍ପନା)ଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ନୋଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସମନ୍ୱୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ । ଏହି ସମନ୍ୱିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦ୍ରୁତଗତି ଆସିବା ସହ ବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ଭେଟି: ଉପକୂଳ ରାଜପଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର