ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: ଗାଁ ବୁଲିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ପାହାଡ଼ପୁରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାହାଡ଼ପୁର ଗାଁକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : June 20, 2026 at 9:25 PM IST
President Prime Minister in Pahadpur, ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ) : ଆଜି ଦିନଟି ରାଇରଙ୍ଗପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ହୋଇ ରହିବ । କାରଣ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମାଟିରେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଉଭୟ ପାହାଡ଼ପୁର ଗ୍ରାମ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗତକାଲି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସିଛନ୍ତି ।
ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବାୟୁସେନାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ପାହାଡ଼ପୁର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ବାୟୁସେନାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ପାହାଡ଼ପୁର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥଲେ । ଏହାପରେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ।
ମହାମହିମଙ୍କ ସ୍ବର୍ଗତ ସ୍ବାମୀ ଶ୍ୟାମଚରଣ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ପରେ ସେଠାରୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ଗୋଷାଣୀ ପୀଠ ଯାଇ ସେଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ଅବସରରେ ସେଠାରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିଥିଲେ । ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କାଚା ପିନ୍ଧି ଆଦିବାସୀ ସାନ୍ତାଳୀଙ୍କ ଜାହୀରା ପୀଠ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
ସେଠାରୁ ଉଭୟ L&T କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କିପରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ, ସେ ନେଇ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
ସେଠାରୁ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଓ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନିର୍ମୀତ ଏସଏଲଏସ ସ୍ମାରକୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ବର୍ଗତ ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଯେଉଁଠି ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳା ର ଆୟୋଜନ କରା ଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁ ମେଳାରେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ଲାଗିଥିଲା । ମହାମହିମଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢାଇଥିଲେ ।
ପରେ ଏସଏଲଏସ ସ୍ମାରକୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଏସଏଲଏସ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଏସଏଲଏସ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ମହାମହିମଙ୍କ ଝିଅ ଇତିଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ । ସେଠାରେ ଉଭୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମିଠା, ଚକୋଲେଟ୍ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ ମୂହୁର୍ତ୍ତକୁ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାହାଡ଼ପୁର ଗାଁକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଲା । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗାଁରେ ଆଜି ପୁଣିଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଦ ଦେଇଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ପାହାଡ଼ପୁର ଗ୍ରାମ ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଦାଣ୍ଡବୋଷ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପଠାରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି': ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାହାଡପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମହାମହିମ, ପିଏମ୍ ମୋଦି; ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ, ୪୭,୬୦୦ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର