ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସବୁଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ 2026: ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସିକୋ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସବୁଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ତାଲିକା । ରାଜ୍ୟରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପିଏମ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ରିପୋର୍ଟ- ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : June 24, 2026 at 8:40 PM IST
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସବୁଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ (SHVR) 2025-26 ପୁରସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ଅଧିନରେ ଥିବା ୧୦ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ସିକୋ ପିଏମ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଜ୍ୟରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସବୁଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିମଳ ଏବଂ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା, ସବୁଜିମା, ଜୈବ ବିବିଧତା, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଅଭ୍ୟାସ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାସହ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥାଏ ।
ଏହି ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି । ଏହି ସ୍ବୀକୃତି ପାଇବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମାନପତ୍ର ସହ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ 25 ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସିକୋ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏହି ଜାତୀୟ ସଂମ୍ମାନ ମିଳିବା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ, ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶଶୀରେଖା ମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏଥିରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, 'ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ କର୍ମକର୍ତା, ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏହା । ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି । "
ସେହିପରି ସିକୋ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ତୀର୍ଥବାସୀ ରାୟ କହିଛନ୍ତି," ଆମ ପାଇଁ ଖୁସିର ଦିନ ସାରା ଭାରତରେ ମୋଟ 191ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ହରିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରୁ 10ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପାଇଛୁ । ସାରା ଭାରତରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁ ରହିଥିବାରୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛୁ ।"
ଛାତ୍ର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି," ଏହି ସମ୍ମାନ ପଛରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକତା, ଧର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି । ଏହା ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ ଏକ ମନ୍ଦିର । ଏହାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ରଖିବ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।
ସେହିଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ରଶ୍ମିତା ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି," ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ହରିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ନାମିତ ହୋଇଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ଗୌରବ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଗୌରାବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଛି । "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ 'ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରଗତିର ପ୍ରବେଶ ପଥ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା