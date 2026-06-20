ETV Bharat / state

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ, ବିରୋଧୀ କହିଲେ ଡବଲ ବିଫଳତା

ରାଜ୍ୟରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଓ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ସଫଳତା ଗଣାଉଛି ବିଜେପି । ବିଫଳତାର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଧରି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

Before PM Modi Rairangpur Visit Odisha Political environment temperature rises
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ, ବିରୋଧୀ କହିଲେ ଡବଲ ବିଫଳତା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 20, 2026 at 8:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି । ରାଜ୍ୟରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଓ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ସଫଳତାର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ନେଇ ଜନତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବିଜେପି । ଅନ୍ୟପଟେ ବିଫଳତାର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଧରି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ମୋଦିଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶ୍ରେୟ ଓ ବିଫଳତାର ଯୁଦ୍ଧ ।



୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍‌ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି । ୨୪ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାକୀ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା ପଦ୍ମ ଶିବିର । ଆଉ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରର ଦୁଇ ବର୍ଷ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାରର ୧୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସଫଳତାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି ଦଳ । ଏହି ଅବସରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଜନତାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ।


କିନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବଢ଼ିଛି । ବିଜେପି ସରକାରର ସଫଳତା ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ବିରୋଧୀ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଫଳତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ । ନିଯୁକ୍ତି, କୃଷି, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା, ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଚଳାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ନୁହେଁ ବରଂ ଡବଲ ବିଫଳତା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ।



କେବଳ ବିଜେଡି ନୁହେଁ, କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି । କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ବିକାଶର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ସରକାର ଏବେ ବିନାଶର ଧାରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛିନ୍ତି । ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଦଳ କହିଛି ।


ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ନୁହେଁ । ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା, କେତେକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବାରେ ସରକାର ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ବିଶେଷ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଗତି ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।


ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନି ବିଜେପି । ଦଳର ଦାବି, ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଚିତ୍ର ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ, ପାନୀୟ ଜଳ, ସଡ଼କ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏହି ବିକାଶ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ କରିବ ବୋଲି ଦଳ କହିଛି ।



ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସଫଳତାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଫଳତାର ପ୍ରଶ୍ନ । ତେଣୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ବିକାଶର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ହେବ ନା ଆସନ୍ତା ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇର ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ, ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।

TAGGED:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡିଶା ଗସ୍ତ
PM NARENDRA MODI RAIRANGPUR VISIT
BJP GOVT 2 YEARS ANNIVERSARY
PM NARENDRA MODI
PM NARENDRA MODI MAYURBHANJ VISIT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.