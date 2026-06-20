ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ, ବିରୋଧୀ କହିଲେ ଡବଲ ବିଫଳତା
ରାଜ୍ୟରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଓ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ସଫଳତା ଗଣାଉଛି ବିଜେପି । ବିଫଳତାର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଧରି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : June 20, 2026 at 8:25 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି । ରାଜ୍ୟରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଓ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ସଫଳତାର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ନେଇ ଜନତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବିଜେପି । ଅନ୍ୟପଟେ ବିଫଳତାର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଧରି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ମୋଦିଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶ୍ରେୟ ଓ ବିଫଳତାର ଯୁଦ୍ଧ ।
୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି । ୨୪ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାକୀ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା ପଦ୍ମ ଶିବିର । ଆଉ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରର ଦୁଇ ବର୍ଷ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାରର ୧୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସଫଳତାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି ଦଳ । ଏହି ଅବସରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଜନତାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ।
କିନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବଢ଼ିଛି । ବିଜେପି ସରକାରର ସଫଳତା ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ବିରୋଧୀ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଫଳତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ । ନିଯୁକ୍ତି, କୃଷି, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା, ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଚଳାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ନୁହେଁ ବରଂ ଡବଲ ବିଫଳତା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ।
କେବଳ ବିଜେଡି ନୁହେଁ, କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି । କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ବିକାଶର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ସରକାର ଏବେ ବିନାଶର ଧାରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛିନ୍ତି । ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଦଳ କହିଛି ।
ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ନୁହେଁ । ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା, କେତେକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବାରେ ସରକାର ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ବିଶେଷ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଗତି ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନି ବିଜେପି । ଦଳର ଦାବି, ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଚିତ୍ର ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ, ପାନୀୟ ଜଳ, ସଡ଼କ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏହି ବିକାଶ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ କରିବ ବୋଲି ଦଳ କହିଛି ।
ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସଫଳତାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଫଳତାର ପ୍ରଶ୍ନ । ତେଣୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ବିକାଶର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ହେବ ନା ଆସନ୍ତା ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇର ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ, ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।