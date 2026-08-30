ETV Bharat / state

‘ମନ୍ କି ବାତ୍‌’ରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୈଥିଲି; ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ମଡେଲକୁ ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାବାସୀ

ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ମୈଥିଲି ଭୁଏଙ୍କୁ ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା । ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ନାରୀ ସଶକ୍ତୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା

PM Narendra Modi praised Maithili Bhue
ମୈଥିଲି ଭୁଏଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 30, 2026 at 6:43 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ମୈଥିଲିଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀ । ଆଜି ୧୩୭ ତମ 'ମନ୍ କି ବାତ୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାର ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ମୈଥିଲି ଭୁଏଙ୍କୁ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ନାରୀ ସଶକ୍ତୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ​ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଇକୋ-ଟୁରିଜିମର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଯିବା ପଛରେ ମୈଥିଲି ଭୁଏଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ।

ମୈଥିଲି ଭୁଏଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ମଡେଲକୁ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରସଂଶା:

'ମନ କି ବାତ'ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ, ଡେବ୍ରିଗଡ଼ର ମୈଥିଲି ଭୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରକୃତି ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜୀବିକା ପରସ୍ପର ସହ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଭାଗିତା ବିନା ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ଡେବ୍ରୀଗଡ଼ର ଏହି ମଡେଲ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ । ​ମୈଥିଲି ଭୁଏଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ।"

PM Narendra Modi praised Maithili Bhue
ମୈଥିଲି ଭୁଏଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ମୈଥିଲି:

ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ମୈଥିଲି ଭୁଏ, ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ଆମ ଗାଁ ଓ ଡେବ୍ରିଗଡ଼କୁ ନେଇ ଭାରତ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି । ମୁଁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗାଁର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମୋତେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ । ଏହାସହ ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରି ବୁଝେଇ ଥିଲେ । ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୋତେ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ଦେଇ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଜଗାର ଦେଇଥିଲେ । ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୋର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ସହ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଏକ ସମ୍ମାନର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି । ଏହାସହ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି । "


ମୈଥିଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ବଦଳୁଛି ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ମହିିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ:

ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ମୈଥିଳୀ ଭୁଏ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଘର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଢ଼ୋଡ୍ରୋକୁସୁମ ଗାଁ । ତାଙ୍କ ବୟସ 40 ବର୍ଷ । 2023 ମସିହାରୁ, ସେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ-ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି । ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 100-ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଜିରୋପଏଣ୍ଟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ତଦାରଖ କରନ୍ତି, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ-ସଚେତନତା ପଦକ୍ଷେପର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ-ଭିତ୍ତିକ ଇକୋଟୁରିଜିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ତାଲିମ ଦିଅନ୍ତି । "

PM Narendra Modi praised Maithili Bhue
ମୈଥିଲି ଭୁଏଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଖରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ, ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ଏବଂ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଜଣେ ଉଦାହରଣୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି । 2023 ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ ଏବଂ କାଠ, ମହୁଲ ଫୁଲ, କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର, ବାଉଁଶ କରଡି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଣ-କାଠ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଉତ୍ପାଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିଲେ ଥିଲେ । ସୀମିତ ବିକଳ୍ପ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତିପାଳନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା । ତେବେ 2023 ମସିହାରେ, ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ମୈଥିଳୀ ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ହୋଇଥିଲେ ଯିଏ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ-ଆଧାରିତ ଇକୋଟୁରିଜିମ୍ ପଦକ୍ଷେପରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।"


"ଜିରୋପଏଣ୍ଟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପଦକ୍ଷେପରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବର୍ଷସାରା ଚଳାଇଥାଏ । ତାଙ୍କ ଆୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ପରିବାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଛି । ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଭାବରେ, ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ମହିଳାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଦଳ, ଘାସ ବିକାଶ, ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ରାସ୍ତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇଗଲେ । ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ମହିଳା ଜଙ୍ଗଲ ଆଧାରିତ ଜୀବନ ଜୀବିକାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ-ସଂଲଗ୍ନ ଜୀବିକାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଦଳ, ଡ୍ରାଇଭର, ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ହୋମଷ୍ଟେ ମାଲିକ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆଖପାଖ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଗଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ

PM Narendra Modi praised Maithili Bhue
ମୈଥିଲି ଭୁଏଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

'ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ମୈଥିଲି'


"ମୈଥିଲିଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ଭିତରୁ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା । ତେବେ ବି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି, ମହିଳାମାନେ କେବଳ ଜଙ୍ଗଲ ଉତ୍ପାଦ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ କଟକଣା ପାଇଁ ଜଣା ଯାଉଥିଲା । ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସହିତ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାଙ୍କ ଏହି ଭୂମିକା ଅପରିଚିତ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା । ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ସଂରକ୍ଷଣ, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବିକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ।"ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ


ଜଙ୍ଗଲର ରକ୍ଷକ ମୈଥିଲି:

"ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କାମ ଭାବରେ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ । ତଥାପି ମୈଥିଲି ଦୃଢ଼ତା ସହ ଆଗକୁ ବଢିଥିଲେ । ସମୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା ​​ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ଜଙ୍ଗଲର ରକ୍ଷକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଉତ୍ସ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିଲେ ।ଏହା ପରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଦଳ, ଘାସ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେବା, ରାସ୍ତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଷସାରା ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ମୈଥିଲିକୁ ସାହସ ଏବଂ କିପରି ସ୍ଥାୟୀ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇପାରିବ, ସେନେଇ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ।" ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ


Maithili Bhue
ମୈଥିଲି ଭୁଏଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ-ମୁଖୀ ଜୀବିକା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ ଓ ସଚେତନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ସ୍ଥାୟୀ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଚାଳନା, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା, ପରିମଳ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଜୀବିକା ଉପରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଗଲେ । ମୈଥିଳୀ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଗଛ କାଟିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର, ଶୁଖିଲା କାଠ ସଂଗ୍ରହ, ଏଲପିଜି ବ୍ୟବହାର, ବାଉଁଶ କାଣ୍ଡର ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ-ନିଷ୍କାସନ ଅଭ୍ୟାସ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପକାଇବା ଏବଂ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଫାଶରେ ପକାଇବା କିମ୍ବା ବନ୍ଦୀ ରଖିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆଇନ ପ୍ରତି ସଚେତନତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମାନବ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସହାବସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Maithili Bhue
ମୈଥିଲି ଭୁଏ (ETV Bharat Odisha)

ମୈଥିଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ସବୁଜ ଗ୍ରାମରେ ପରିଣତ ହେଲା ଢ଼ୋଡ୍ରୋକୁସୁମ:

ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଢ଼ୋଡ୍ରୋକୁସୁମକୁ ଏକ ସବୁଜ ଗ୍ରାମରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି । ଉନ୍ନତ ପରିମଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ରୋଷେଇ ଅଭ୍ୟାସ, ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବନ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋମଷ୍ଟେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଢ଼ୋଡ୍ରୋକୁସୁମକୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ବିଶେଷକରି ବିଧବା ଏବଂ ଅବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମେତ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ କ୍ଷମତା, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ।

ଢ଼ୋଡ୍ରୋକୁସୁମରେ ଇକୋ-ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଟି ସଭାପତି ମୈଥିଲି:

ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ଢ଼ୋଡ୍ରୋକୁସୁମରେ ଇକୋ-ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଟି (EDC) ର ସଭାପତି ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଙ୍ଗଲ-ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜୀବିକାରୁ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଂରକ୍ଷଣ ନେତା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ମହିଳାମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂରକ୍ଷଣର ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ସଚେତନତା, ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସହିତ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି, ମୈଥିଳୀ ଭୁଏ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ର ସବୁଜ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବାରେ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବାରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ସହାବସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବ-ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ମନ କି ବାତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ୟୁରୋପୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଝଲକ, ଛୁଟୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ


ଇଟିଭି ଭାରତ,ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

MAITHILI BHUE DEBRIGARH
PM NARENDRA MODI
DEBRIGARH WILDLIFE SANCTUARY
ମୈଥିଲି ଭୁଏ
PM MODI MANN KI BAAT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.