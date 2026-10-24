କାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ; ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା, ସୁରକ୍ଷାରେ ୫୭ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ୫୭ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସହିତ ୫ କମ୍ପାନୀ CAPF, ୨୦୦ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Published : October 24, 2026 at 3:52 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପିଏମ ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁଗମନାଗମନ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ୪୦ରୁ ୬ଟା ୪୦ ଯାଏଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଇ RBI ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ରବିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୫.୪୦ ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬.୪୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାସ୍ତାଟି ସାଧାରଣ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ।
RBI ଡାଟା ସେଣ୍ଟର - ଡାହାଣ ମୋଡ଼ – ଇନଫୋଭାଲି ଛକ – ବାମ ମୋଡ଼ – ତଳଖେତ ଛକ- ବାମ ମୋଡ଼ - ବାଟ ଭୁଆସୁଣୀ ଛକ - ଜାତୀୟ ରାଜପଥ - ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକ – ଡାହାଣ ମୋଡ଼ - ବେହେରା ସାହି ଛକ – ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗର ଛକ - ୧୨୦ ବାଟାଲିୟନ ଛକ - ପାୱାର ହାଉସ ଛକ ଲୋକଭବନ ଛକ – ବାମ ମୋଡ଼ - ଏ.ଜି ଛକ - ଡାହାଣ ମୋଡ଼ --ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଛକ - ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକ ରାସ୍ତାକୁ ଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ ।
ଏଥିପାଇଁ ଏସବୁ ରାସ୍ତାରେ ନଯାଇ ଯଥା ସମ୍ଭବ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରି ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ହାତରେ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଏହି କଟକଣା ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଆମ୍ବଲାନ୍ସ ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ୫୭ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ୫ କମ୍ପାନୀ Central Armed Police Forc (CAPF) ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ଆଣ୍ଟି ଟେରର ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ । ଏଥିସହ ୨୦୦ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ୧୦ ଜଣ SP ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିଚାଳନା, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟ୍ରାଫିକ, ରୁଟ୍ ଲାଇନ୍ ଆଦିକୁ ମିଶାଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କଡା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ VVIP ଗସ୍ତ କରାଯିବ । ଲୋକେ କିପରି ପାଖରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିବେ ତାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।" ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଉଦଘାଟନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ।
ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ-
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିକଟସ୍ଥ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୨୫ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାୟୁସେନା ବିମାନ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ପହଁଚିବେ । ସେଠାରୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆର୍ବିଆଇର ଗ୍ରୀନ ଫିଲ୍ଡ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ପଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ସଂଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କାରକେଡ ପ୍ଲାନ, ଜରୁରୀ କାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସେବା, ଆବଶ୍ୟକ ସଡ଼କ ମରାମତି, ପରିମଳ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତସେବା ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ୨୫ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ୨୮ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ: ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର