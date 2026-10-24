ETV Bharat / state

କାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ; ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍‌ କଟକଣା, ସୁରକ୍ଷାରେ ୫୭ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ୫୭ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସହିତ ୫ କମ୍ପାନୀ CAPF, ୨୦୦ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ

pm narendra modi
କାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ; ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍‌ କଟକଣା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 24, 2026 at 3:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପିଏମ ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁଗମନାଗମନ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ୪୦ରୁ ୬ଟା ୪୦ ଯାଏଁ ଟ୍ରାଫିକ୍‌ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଇ RBI ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

ରବିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୫.୪୦ ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬.୪୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାସ୍ତାଟି ସାଧାରଣ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ।


RBI ଡାଟା ସେଣ୍ଟର - ଡାହାଣ ମୋଡ଼ – ଇନଫୋଭାଲି ଛକ – ବାମ ମୋଡ଼ – ତଳଖେତ ଛକ- ବାମ ମୋଡ଼ - ବାଟ ଭୁଆସୁଣୀ ଛକ - ଜାତୀୟ ରାଜପଥ - ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକ – ଡାହାଣ ମୋଡ଼ - ବେହେରା ସାହି ଛକ – ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗର ଛକ - ୧୨୦ ବାଟାଲିୟନ ଛକ - ପାୱାର ହାଉସ ଛକ ଲୋକଭବନ ଛକ – ବାମ ମୋଡ଼ - ଏ.ଜି ଛକ - ଡାହାଣ ମୋଡ଼ --ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଛକ - ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକ ରାସ୍ତାକୁ ଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ ।

କାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ; ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍‌ କଟକଣା (ETV Bharat Odisha)


ଏଥିପାଇଁ ଏସବୁ ରାସ୍ତାରେ ନଯାଇ ଯଥା ସମ୍ଭବ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରି ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ହାତରେ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସହ‌ଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଏହି କଟକଣା ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଆମ୍ବଲାନ୍ସ ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି ।

ଏନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ୫୭ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ୫ କମ୍ପାନୀ Central Armed Police Forc (CAPF) ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ଆଣ୍ଟି ଟେରର ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ । ଏଥିସହ ୨୦୦ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ୧୦ ଜଣ SP ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିଚାଳନା, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟ୍ରାଫିକ, ରୁଟ୍ ଲାଇନ୍ ଆଦିକୁ ମିଶାଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କଡା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ VVIP ଗସ୍ତ କରାଯିବ । ଲୋକେ କିପରି ପାଖରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିବେ ତାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।" ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଉଦଘାଟନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ।

ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ-

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିକଟସ୍ଥ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୨୫ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାୟୁସେନା ବିମାନ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ପହଁଚିବେ । ସେଠାରୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆର୍‌ବିଆଇର ଗ୍ରୀନ ଫିଲ୍ଡ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ପଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ସଂଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କାରକେଡ ପ୍ଲାନ, ଜରୁରୀ କାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସେବା, ଆବଶ୍ୟକ ସଡ଼କ ମରାମତି, ପରିମଳ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତସେବା ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ୨୫ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ୨୮ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ: ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

PM MODI ODISHA VISIT
PM MODI TRAFFIC ADVISORY
RBI DATA CENTRE
ପିଏମ ମୋଦି ଓଡିଶା ଗସ୍ତ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.