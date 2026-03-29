ମୋଦିଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛାତ୍ର ଓମ ପ୍ରକାଶଙ୍କ କଥା, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ବିକାଶ ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଓମ ପ୍ରକାଶ ରଥଙ୍କୁ ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା । ଜିଲ୍ଲାର ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ମନ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଓମ୍ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : March 29, 2026 at 8:24 PM IST|
Updated : March 29, 2026 at 8:37 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ପଥ ଯେତେ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଥାଉନା କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଏହାକୁ ପାର ହେବାର ରାସ୍ତା ପୁଷ୍ପମୟ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ର । ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ର 'ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ବିକାଶ' ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ "ମନ୍ କି ବାତ୍"କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ । ଆଜି 'ମନ କି ବାତ୍'ରେ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପିଏମ ମୋଦି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସମାଜସେବୀ ଓମ ପ୍ରକାଶ ରଥଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ବଲପୁରର ଯୁବତୀ ସୁଜାତା ଭୂୟାଁଙ୍କୁ ‘ମାଛ ଚାଷ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭର' ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 'ମନ କି ବାତ'ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଓମ-
ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଥିଲା ୧୩୨ତମ ମନ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଦୂରଦର୍ଶନ ସମେତ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ଏହାକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନୁଆପଡା ସ୍ଥିତ ହୃଦୟାନନ୍ଦ ସ୍ମାରକୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର +୩ ପ୍ରଥମବର୍ଷ ଛାତ୍ର ଓମ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଓମ କୁହନ୍ତି, "ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଆଣି ଦେଇଥିଲା My Bharat ପୋର୍ଟାଲ । ଏଥିରେ ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି କ୍ୱିଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ୩୨ଟି ପ୍ରଶ୍ନରୁ ୨୮ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି । ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି ଓ ତାପରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି । ଯେହେତୁ ମୁଁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସମାଜ ଓ ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ରହିଥିଲା । ମୋର ପାଠପଢା ମଲ୍ଲିକେଶ୍ବର ହାଇସ୍କୁଲରେ ହୋଇଥିଲା । +୨ରେ ମୁଁ ହୃଦୟାନନ୍ଦ ସ୍ମାରକୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଟପ୍ପର ଥିଲି ।"
ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @narendramodi ଜୀ ‘ମନ୍ କି ବାତ୍’ (#MannKiBaat) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବକ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ରଥଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) March 29, 2026
କିଏ ଏହି ଛାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା-
କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ବ୍ଲକ ଗୋପପୁର ଗାଁର ଅଜୟ କୁମାର ରଥଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଓମ ପ୍ରକାଶ ରଥ । ଅଜୟ ଜଣେ ଗଣଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରନ୍ତି । ଓମ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ନିଜ ମାମୁଁ ଘର ରତାଦିଆ ଖଣ୍ଡସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମା'ଙ୍କ ସହ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି । ମା ନିରୂପମା ପଣ୍ଡା ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ । ଉଭୟ ମା ଓ ବାପା ପିଲାଟି ବେଳରୁ ପୁଅକୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଯେତେ ଭୁଲ ହେଲେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ଓମ ପ୍ରକାଶ ଏବେ ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ଅଧିନ ହୃଦୟାନନ୍ଦ ସ୍ମାରକୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ +୩ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ।
ଓମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଆଶା ରଖିଥିଲି । ମୋତେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପାଇବାର ଆଶା ନରଖି ସବୁଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି । ଭଗବାନ ମୋ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚେ ଦେବେ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ କୁହନ୍ତି । ଯାହା ମୋତେ ଆଗକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା ।"
ମନ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ନେଇ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି-ଓମ
ଦେଶର ୧୪୦କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ନାମ ଓମ ପ୍ରକାଶ । ନିପଟ ଗାଁର ଏହି ଯୁବ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ମନ କି ବାତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଓମ ପ୍ରକାଶ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ନାମ ମନ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଓ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ନାମ କହିବେ । ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲିରେ ଥିବା ବେଳେ ଆମ କଲେଜରୁ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଥିଲା,ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୋତେ ଫୋନ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ।"
ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଓମ-
କେବଳ ଆଜିର ମନ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଓମ । ଏନେଇ ଓମ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି । +୨ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି । ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ସହ ଛାତ୍ର ଭାବେ ବେଶ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ।"
ମହିଳା ବିକାଶ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଦିଗରେ କାହିଁକି ଆସିଲା ମନକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ-
ଓମ କୁହନ୍ତି," କ୍ୱିଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କ୍ବାଲିଫାଏ କରିବା ପରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖି ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ଧାରା ୧୭ରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଯାହା ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି, ବାଲ୍ୟବିବାହ ଯାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ନାରୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ସେନେଇ ମୁଁ ଏକ ଡାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡିର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାସ କରିବା ପରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଦିଆଯାଏ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନି । ଯଦି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଅନ୍ତା ତେବେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରନ୍ତା । ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ଶିଖା ଯାଉଛି । ଯାହା ଝିଅ ମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶ କରାଯାଉଛି । ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଲେ ହିଁ ଭାରତର ବିକାଶ ହେବ । ମୋର ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ ପରାମର୍ଶ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଦେଇଛି ।"
ଓମ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ପରିବାର-
ଏକ ଅଜଣା ଗାଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ବ୍ଲକର ଗୋପପୁର । ସେଠାରୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାୟ ୪୦କିଲୋମିଟର ଦୂର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିବା ଓମଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗର୍ବିତ ଜନ୍ମଭୂମି ସାଙ୍ଗକୁ ପାଠପଢୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା । ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଓମଙ୍କ ବାପା ଅଜୟ କୁମାର ରଥ କୁହନ୍ତି, "ମନ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପୁଅ ନାଁ ନେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ପୁଅ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରୁ ବୋଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା । ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠାକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ତେଣୁ ପୁଅ ପିଲାଟି ବେଳରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅନୁଆପଡାରେ ରହି ଆସୁଛି । ମୁଁ ଜଣେ ଗଣଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ତାକୁ କହିଛି ତେଣୁ ସେ ସେତକ ମନକୁ ଆଣି ସେଥିରେ କେମିତି ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରିବ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି । ମୋର ଏଇ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ଆଜି ତା ନାଁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ।"
ସେହିପରି ଓମ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ତାଙ୍କ ବଡ ବାପା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ରଥ କୁହନ୍ତି, "ସେ ପିଲାଦିନୁ ବହୁତ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଲେଖାଲେଖି, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ଓ ଏଥିନେଇ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉ । ପାଠପଢା ସହ ଖବରକାଗଜ ପଢିବା, ମାଗାଜିନ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କହୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ସେ ଏଭଳି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି । ନିପଟ ମଫସଲର ଏହି ପିଲାଟିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ।"
ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ସାଇକେଲ ଧରି ଯାଉଥିଲେ ୮ କିଲୋମିଟର-
ଓମ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ୬ଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅନୁଆପଡା ଠାରୁ ମଲ୍ଲିକେଶ୍ବର ହାଇସ୍କୁଲ ଯାହାର ଦୂରତା ପାଖାପାଖି ୮ କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବା କୁହନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବକ୍ତୃତା, ସାମାଜିକ ଜ୍ଞାନ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ବେଶ ଧୂରିଣ ହୋଇ ଭାଗ ନେଇ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଓ ସହଯୋଗ କରିଥିବା କୁହନ୍ତି ଓମ ପ୍ରକାଶ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି-
ଏହା ପୁର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଜଣ ସ୍ଥାନ ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ହାଟପାଟଣା ଗାଁର ବିଜୟ କବି ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଦାଉରୁ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ କୋଇଲିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼କୋଟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରି ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ପରିଚୟକୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଖ୍ୟାତି ଦେଇଥିଲେ ।
ସେହିପରି ବାହ୍ୟ ଆବର୍ଜ୍ଜନା ଓ ପଲିଥିନରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରି କରିବା ସହ ପରିବେଶକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୁଲନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ଖଇରାବାଦ ଗାଁର ୬୨ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା କମଳା ମହାରଣାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୯୮ତମ ମନ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ସହ ଭଉଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ଆଜି ୧୩୨ ତମ ମନ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓମ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ନାମ ଯୋଡି ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଓମ ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି ।
