ଜଟଣୀ RBI ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଉଦଘାଟନ କଲେ ମୋଦି, କହିଲେ ଭରସା ଦେଉଛି ପୂରଣ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବକଙ୍କ ସମସ୍ତ ସ୍ବପ୍ନ
ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଜଟଣୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ । ରିପୋର୍ଟ- ଗୋବନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : October 25, 2026 at 5:34 PM IST
ଖୋରଧା: ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ତଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଡାଟା ସେଣ୍ଟର । ଏହି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ'ରୁ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । ଏହି ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ହିତକର ହେବ । ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଭାରତରେ ଗଭର୍ନାନ୍ସ କେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି ଏବଂ ସମାଜର ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିବା ଆମ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମୋଦି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକାପ୍ଟର ଯୋଗେ ଜଟଣୀ RBI ଡାଟା ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ଉଦଘାଟନ ସମାରୋହରେ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ।
ଓଡିଶା ଯୁବକଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଉଛି ଯେଉଁ ବଡ଼ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୁରା ହେବ-
RBI ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଉଦଘାଟନ କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ନିକଟରେ ସନ୍ତୁଳିତ ତଥା ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚାଇବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ ରହିଥିଲା । କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନେକ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବିଷୟ । ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ୍ ବ୍ୟଙ୍କିଂରେ ଦିଲ୍ଲୀର କିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିବାର ଲଭର୍ଥି ଥିଲେ । ଏବେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏହାର ଲଭାର୍ଥି । ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିଁ କହିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ 1 ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ 15 ପଇସା ପହଞ୍ଚୁଛି । ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ 1 ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ 1 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚୁଛି ।
ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଡେବିଟ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ କେବଳ ସୀମିତ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ସହ ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଦେଶରେ 9 କୋଟି ଲୋକ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 38 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଥିରେ ଉପକୃତ । ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଗରିବ ଲୋକ ଭାବିପାରୁନଥିଲେ 'ନାଗରିକ ଦେବୋ ଭବ' ଏହା ହିଁ ସୁଶାସନର ମନ୍ତ୍ର । ବ୍ୟକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ମଜବୁତ୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ । ଆଜି କାଲି ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ବାରା ହେଉନାହିଁ । ଇକୋନୋମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ । ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କଠୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ । ପୂର୍ବ ଭାରତ ବିକଶିତ ଭାରତର ଏକ ଶକ୍ତ ଇଞ୍ଜିନ କହିଛନ୍ତି ମୋଦି ।
ବଡ଼ ସ୍ବପ୍ନ ପୁରା ହେବ-
ଏହି ସମୟରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡାଟା ସେଣ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା । ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅନେକ ଦ୍ବାରା ଖୋଲିଛି । ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଶ୍ବାସନା ଦେଉଛି । ଓଡିଶା ଡବଲ ଇଂଜିନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବିକାଶକୁ ଗତି ମିଳିଛି । ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ବିକାଶ ହେଇଛି। ଗ୍ରୋଥ ଇଂଜିନ ବନିଛି । ମାଇନ୍ସରୁ ମାଇକ୍ରୋ ଚିପରେ ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତ ଲେଖୁଛି ଦେଶ । ଓଡିଶା ଯୁବକଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଉଛି ଯେଉଁ ବଡ଼ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୁରା ହେବ । 'We will do it' ।
ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ବାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ । ପ୍ରାୟ 18.55 ଏକର ଜମିରେ 170 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।
ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ, ଜେନେରେଟର, ଶୀତଳୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଫଳରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖାଯାଇପାରିବ । ସର୍ଭର ଓ ବୃହତ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଓଜନ ସହିବା ପାଇଁ ଭବନର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଅଗ୍ନି ଚିହ୍ନଟ ଓ ନିର୍ବାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାଣି ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟବାନ ସର୍ଭରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ । ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଖୋରଧାରେ ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ । ଦେଶର ଡିଜିଟାଲ୍ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ।
ଅପରାହ୍ଣରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାୟୁସେନାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଜଟଣୀ ଆରବିଆଇ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଡିଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍କୁ ୧୨ ବର୍ଷ: ଦୀପାବଳୀରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ 'ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍' ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ବାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା