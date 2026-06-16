ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗ୍ରାମ ବୁଲିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଭେଟିଦେବେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଯୋଜନା
ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ମହାମହିମଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଭେଟି ଦେବେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ । ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : June 16, 2026 at 3:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଜୁନ ୧୯ ତାରିଖରୁ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ଜୁନ ୨୦ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନିକିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହିତ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମଧ୍ୟ କରିବେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦାଣ୍ଡବୋଷ ଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଏଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ସହିତ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗସ୍ତ ସୂଚନା:
- ପୂର୍ବାହ୍ନ 11.05- ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅବତରଣ
- ପୂର୍ବାହ୍ନ 11.15 - ପାହାଡ଼ପୁର ଗୋଷାଣୀ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
- ପୂର୍ବାହ୍ନ 11.15ରୁ 12.15 ପାହାଡ଼ପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ
- ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12.20 ରୁ - ଦାଣ୍ଡବୋଷ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ
- ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12.55- ଦାଣ୍ଡବୋଷ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସମାବେଶରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
- ଅପରାହ୍ଣ 2.15 - ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ ବିଜେପିର ଦୁଇବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦାଣ୍ଡବୋଷ ଥରେ ଆୟୋଜିତ ଦୁଇବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟିଦେବେ । ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଚାହାଁନ୍ତି । ତେଣୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା । ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମନବଳକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ୍ କରିବ । ଯାହା ଉଭୟ ସଂଗଠନ ଓ ସରକାରଙ୍କ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ।"
ପାହାଡ଼ପୁର ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଅବତରଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:
ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ପାହାଡ଼ପୁର ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଅବତରଣ କରିବେ । ସେଠାରୁ ଦେଶର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗାଁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯିବେ ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବେ:
ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ୧ ଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଏହାପରେ ସେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଦାଣ୍ଡବୋଷରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂରଣ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ । ସେଠାରେ ସେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ: ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଲେ ସମୀକ୍ଷା
ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ଗିରଫ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର