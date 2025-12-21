କଂଗ୍ରେସ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସଂପୃକ୍ତ, ବାଂଲା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଆସାମରେ ଥଇଥାନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ନମରୂପଠାରେ ଥିବା ସାର କାରଖାନା ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବଳ ଥିଲା । ଏଥିସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ହଜାର ହଜାର ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାରିଥିଲା ।
ଗୌହାଟି: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସାମରେ କଂଗ୍ରେସକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଦଳ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ବାଂଲା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଆସାମରେ ରହିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଆସାମ ଦିବ୍ରୁଗଡର ନମରୂପଠାରେ 10,601 କୋଟିର ଏକ ସାର କାରଖାନା ଉଦଘାଟନ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦି କହିଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସଂପୃକ୍ତ ରହିଛି । ଦଳ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଥଇଥାନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଛି । ମୋଦି କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଥିଲେ, ନମରୂପଠାରେ ଥିବା ସାର କାରଖାନା ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବଳ ଥିଲା । ଏଥିସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ହଜାର ହଜାର ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାରିଥିଲା । ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ଦିଗରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରିନାହିଁ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ ।
ମୋଦି କହିଥିଲେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ କେବେ ବି ଆସାମ ଲୋକଙ୍କର ପରିଚୟ, ଅସ୍ଥିତ୍ୱ ତଥା ଗୌରବକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ନୁହଁନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନଶୀଳ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସରକାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ବହୁବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅହୋମ ରାଜବଂଶ ଯେପିରି ଶକ୍ତିଶାଳୁ ଥିଲେ, ଆସାମକୁ ଠିକ ସେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା । ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ କନେକ୍ଚିଭିଟି ଆସାମର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିପାରିବ। ବିଜେପିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଏ ରାଜ୍ୟର ଯୁବକଙ୍କୁ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇବାରେ ବାଧ୍ୟ କରିବ ।
ନାମରୂପ ସାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ହେବ
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାମରୂପ ୟୁରିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆସାମର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆସାମରେ ନାମରୂପ ସାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ହେବ। ଏହା ଦୁଃଖଦ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ନାମରୂପ ୟୁରିଆ ସାର ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ପ୍ଲଣ୍ଟ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବ । ତେବେ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି, କଂଗ୍ରେସ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ତଥା ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ କିଛି ବି କରିନାହିଁ ।
ଚାଷୀଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ଭାରତର ପ୍ରଗତି
ମୋଦି କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଭାରତର ପ୍ରଗତି ହୋଇ ପାରିବ । ବିଜେପି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇ ଅନେକ ଯୋଜନା ଆଣିଛି । କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ଅନେର ସାର କରଖାନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇ ଥିଲା । ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସାର କାରଖାନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାମ୍ ତେଲ ମିଶନ ଭବଷ୍ୟତର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟକୁ ଖାଇବା ତେଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିବ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ ।
ଆସାମ ଦିବ୍ରୁଗଡର ନମରୂପଠାରେ 10,601 କୋଟିର ଏକ ସାର କାରଖାନା 2030ରେ କାର୍ଯକ୍ଷମ ହେବ ଏବଂ ଏହା ବାର୍ଷିକ 1.27 ନିୟୁତ ମେଚ୍ରିକ ଟନ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିବ ।
