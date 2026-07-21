ETV Bharat / state

ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମୋଦି; କହିଲେ-ସରକାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବୈଠକରେ କହିଥିଲେ, ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଲିକ୍ ଜନିତ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି । ନିଟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।'

PM Modi at the NDA's 'Mangal Milan' meeting
ଏନଡିଏର 'ମଙ୍ଗଳ ମିଳନ' ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 21, 2026 at 1:35 PM IST

|

Updated : July 21, 2026 at 1:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଆଜି ଦ୍ୱୀତିୟ ଦିନ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା ଭିତରେ ଉଭୟ ସଦନର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ଯାଏ ମୁଲତବୀ ରହିଥିଲା । ତେବେ ଦ୍ୱୀତିୟ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏନଡିଏର ମଙ୍ଗଳ ମିଳନ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ଏହି ବୈଠକରେ ଏନଡିଏର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ବୈଠକକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମ୍ବୋଧିତ କରିିଥିଲେ ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରଖିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ବୈଠକ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବୈଠକରେ କହିଥିଲେ, ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଲିକ୍ ଜନିତ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି । ନିଟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।' ଆଜି ଏନଡିଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ମିଳନ ମିଟିଂ ପରେ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ନିଟ ପେପର ଲିକ୍ ଦେଶର ଚିନ୍ତା । ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।'

ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି, 'ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଛିଡା ହୋଇଛୁ । ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ କଠୋର କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଯେଉଁଠି ବି ପେପର ଲିକ୍ ହେଉଛି, କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହା ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଉଚିତ ।'

ନିଟ୍-ୟୁଜି 2026 ପେପର ଲିକକୁ ନେଇ କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ସୋମବାର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଦଳର ଦୁଇଜଣ ନେତା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ । ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ସଂସଦ ଭବନ ଆଡକୁ ଆସୁଥିବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

ତେବେ ବୈଠକକୁ ନେଇ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଏନଡିଏ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ ସଫଳ ହୋଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ । ଏହା ଏକ ଖୁବ ସକାରାତ୍ମକ ବୈଠକ ଥିଲା । ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶକୁ ମିଳିଥିବା ସଫଳତା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଏଫଟିଏ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ: ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଦିନକ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଭାରତ ଇତିହାସରେ ମୋଦି 'ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ବିରୋଧୀ' ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ': ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

Last Updated : July 21, 2026 at 1:52 PM IST

TAGGED:

NEET PAPER LEAKS
CJP PROTEST
ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ
ଏନଡିଏର ମଙ୍ଗଳ ମିଳନ ବୈଠକ
NDA MANGAL MILAN MEET

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.