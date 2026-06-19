ETV Bharat / state

ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାହାଡପୁର ଗସ୍ତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ୪୭,୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ହେବ ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ।ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା

PM MODI ODISHA VISIT
ଜୁନ୍ ୨୦ରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେରନ୍ଦ୍ର ମୋଦି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 19, 2026 at 4:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Modi Odisha Visit , ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ କେବଳ ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ, ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନ ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରତିଫଳନ । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ନୂଆ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉଦଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଓଡିଶା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "କାଲି ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଯୋଗ, ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି, ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଓ ଜୀବନଯାପନର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ଏହା ନୂତନ ଭାରତର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭୂମିକାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ । ଏହାସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ରହିବା ସହିତ ସେଠାକାର ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ।"

ଜୁନ୍ ୨୦ରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି,"ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ସେ କେତେବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସି ନାହାନ୍ତି ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନାର ରୂପାୟନ ଉଦଘାଟନ ବା ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି । ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଓ ଗତିଶୀଳ ହେବ ।"

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସୂଚୀ:

1: ଆସନ୍ତାକାଲି (ଜୁନ20) ସକାଳ ୧୧ ଟା ୧୫ ମିନିଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଡପୁର ଗ୍ରାମ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ।

2: ଅପରାହ୍ନ ୧ଟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଉଦଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:

1: ୪୭,୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେବ।

2: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ।

3: ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ 600 MW ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପମ୍ପଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ IB ଥର୍ମାଲ୍ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନର ପର୍ଯ୍ୟାୟ-II ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

4: ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 300 TPD ସୋର୍ସ- ସେଗ୍ରୀଗେଟେଡ଼ ମ୍ୟୁନିସପାଲ ସଲିଡ଼ ୱେଷ୍ଟ-ବେସଡ କମ୍ପ୍ରେସଡ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ।

5: କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କାଠଯୋଡି ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ସେତୁ

6: ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧଳପୁର-ହରଭଙ୍ଗା ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ

7: ନୂଆପଡାରୁ ଘଟୀପଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ NH-353ର ଏକ ଅଂଶକୁ 4 ଲେନ୍ କରିବା, କୁସୁମଡିହି ମେଗାଲିଫ୍ଟ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, IGNOU ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଇଣ୍ଡୋର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ।

8: ବୌଦ୍ଧରେ 300 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହସ୍ପିଟାଲ କୋଠା, 24ଟି ଅଟଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 9ଟି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦଘାଟନ ।

9: NH-57ରେ ନୟାଗଡ ଟାଉନ ବାଇପାସ୍, କୁସୁମି ସ୍ମାର୍ଟ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭୂତଳ ପାଇପଲାଇନ୍ ଅଂଶ, ଜଖପୁରା-ଯାଜପୁର କେଉଁଝର ରାସ୍ତା-ବୈତରଣୀ ରାସ୍ତା ମଲ୍ଟି-ଟ୍ରାକିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ, ହିନ୍ଦୋଳ ରାସ୍ତା-ମେରାମଣ୍ଡାଳୀ ମଲ୍ଟି-ଟ୍ରାକିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ, କ୍ରୀଡା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଜନଜାତି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଜଲେନ ନାୟକ, ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ରଥ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଆଜିଠାରୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଓଡ଼ିଶାକୁ ୫୦ ହଜାର କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ




ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ

TAGGED:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଓଡିଶା ଗସ୍ତ
NARENDRA MODI ODISHA TOUR
MAYURBHANJ PAHADPUR NEWS
PRESIDENT DROUPADI MURMU ODISHA
PM MODI ODISHA VISIT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.