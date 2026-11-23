ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ଜନକପୁର ଟ୍ରେନ ସେବା ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୋଟର ବ୍ରିଜର ଉଦଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଚାରଚୁମ ମୋଟର ସେତୁ ଭାରତର ପିଥୋରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଧାରଚୁଲା ତହସିଲକୁ ନେପାଳର ଦାରଚୁଲା ଅଞ୍ଚଳର ଅସିଗାରା ସହ ଯୋଡ଼ିବ।
Published : November 23, 2026 at 9:01 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଚାରଚୁମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୋଟର ବ୍ରିଜର ଆଜି ଉଦଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହା । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପିଥୋରାଗଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାରଚୁଲା ତହସିଲରେ ଥିବା କାଳୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ମୈତ୍ରୀ ବ୍ରିଜକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦଘାଟନ କରିବେ ।
भारत-नेपाल पीएम करेंगे छारछुम पुल का लोकार्पण @pushkardhami @ukcmo @DmPithoragarh @PithoragarhPol खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/KLVYCLPUYI https://t.co/qoepYx2Mg4— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 22, 2026
ଏହା ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ ଓ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶକୁ ନୂଆ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଭାରତ ନେପାଳ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଦୁଇ ନେତା ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏକ ନୂତନ ସାପ୍ତାହିକ ଟ୍ରେନ ସରାୟୂ କମଳା ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ମଧ୍ୟ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ।
ଚାରଚୁମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୋଟର ବ୍ରିଜ
33 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଚାରଚୁମ ମୋଟର ସେତୁ ଭାରତର ପିଥୋରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଧାରଚୁଲା ତହସିଲକୁ ନେପାଳର ଦାରଚୁଲା ଅଞ୍ଚଳର ଅସିଗାରା ସହ ଯୋଡ଼ିବ। କାଳୀ ନଦୀ ଉପରେ ଏହି ସେତୁ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଦେଶର ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ମୋଟରଯାନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗ୍ୟ ସଡ଼କ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର ହେବାରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି ସେତୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଗମନାଗମନକୁ ସୁଗମ କରିବ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସେତୁର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଗତ 2022ରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀ ଏବଂ ନେପାଳର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଇଥିଲା।
ସରାୟୂ କମଳା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଶୁଭାରମ୍ଭ
ପ୍ରାୟ 604 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଯୋଧ୍ୟା ଜନକପୁର ସାପ୍ତାହିକ ଟ୍ରେନ ସେବା ଜନକପୁର ଧାମକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ସହ ଯୋଡ଼ିବ । ଏହି ଟ୍ରେନ ବିହାର ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବ । ଫଳରେ ଏହା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମାପାର ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ କରିବ। ଟର୍ମିନାଲ ଷ୍ଟେସନ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଟ୍ରେନର ଜୟନଗର, ମଧୁବନୀ, ଶିଶୋ, ସୀତାମଢ଼ୀ, ରକ୍ସୌଲ, ନରକଟିଆଗଞ୍ଜ, ଗୋରଖପୁର, ବସ୍ତି, ମନକାପୁର ଓ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମରେ ରହଣି କରିବ।
ଏହି ଟ୍ରେନ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଚାଲିବ । ଏହା ଶନିବାର ଦିନ ଜନକପୁର ଧାମରୁ ଓ ସୋମବାର ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟା କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ନୂତନ ରେଳ ସଂଯୋଗ ଜନକପୁର ଓ ଅଯୋଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଗମ, ରାମାୟଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସର୍କିଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପାରିବାରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହା ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ରବିବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସୀମାପାର ଯୋଗାଯୋଗ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଚାରଚୁମ ମୋଟର ସେତୁ ଉଦଘାଟନକୁ ଏହି ବ୍ୟାପକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରି ଭାରତ ନେପାଳ ସମ୍ପର୍କର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ । ସେହିପରି ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ବିନିମୟ କରିବେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନେପାଳ ବନ୍ୟାରୁ ଶିକ୍ଷା, ଭାରତର ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନେପାଳ ଭାରତ ମୈତ୍ରୀ ବ୍ରିଜରେ ବିବାଦ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଘୋଡାଇ ଲୁଚାଇଦେଲେ ଭାରତୀୟ ଗାଁ ନାଁ