ETV Bharat / state

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଶା ସେବନ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ; କହିଲେ, ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ

ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ନଶା ମୁକ୍ତ ଯୁବପିଢି 'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଏହି ଅଭିଯାନ କେବଳ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର,ସମାଜ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ।’

pradhanmantri narendra modi (fil photo) (IANS) 45 Prime Minister Narendra Modi
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି (File photo -IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 2, 2026 at 8:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ରବିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି।

ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନରୁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର କହିଛନ୍ତି, ‘ସମାଜରୁ ନିଶା ନିବାରଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛି ଯେ ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ି ସାମାଜିକ ଭାବରେ ସଚେତନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର।’

'ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ନଶା ମୁକ୍ତ ଯୁବପିଢି 'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଏହି ଅଭିଯାନ କେବଳ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର, ସମାଜ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ।’

ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଦାବି କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ, ନିଜକୁ 'ଜେନ୍-ଜି' (Gen-Z) ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ଆଜି ଏହି ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୧୨୫ ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ଯୁବ କ୍ଲବ୍, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା (NGO), ଶିଳ୍ପ ସଂଘର ଯୁବ ଶାଖା , ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଗଠନ ଆଭାସୀ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦୂତ ହେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା।

ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ, ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦେଶସାରା ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସମୟରେ ମୋଦୀ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ, ବିଶେଷକରି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟ, ୱାକାଥନ୍, ଧ୍ୟାନ ଶିବିର, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ, ନାଟକ, ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର, କଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ସାମୁଦାୟିକ ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ ରହିବ।

ମୋଦୀଙ୍କ 'ନଶା ମୁକ୍ତ ଭାରତ' ଗଠନର ପରିକଳ୍ପନା ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ 'ନଶା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ' ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରି ପାଇଲା ଆଣ୍ଟି-ପେପର ଲିକ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍-୨୦୨୬; ୨ ମାସରେ ତଦନ୍ତ, ୩ ମାସରେ ବିଚାର, କଡ଼ା ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିହାର ନାଳନ୍ଦାର ‘କକରୋଚ୍ କାଫେ’ ! ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟର ଦର ୯୯ ଟଙ୍କା

TAGGED:

DRUG FREE YOUTH
JAN BHAGIDARI CAMPAIGN
ବିକଶିତ ଭାରତ
ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି
MODI DRUG ABUSE CAMPAIGN LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.