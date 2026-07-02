ETV Bharat / state

ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଷ୍ଟ କଲେ ତାକାଇଚି

୧୬ତମ ଭାରତ ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚି ।

Prime Minister Narendra Modi during a meeting with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi at Hyderabad House, in New Delhi
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକାଇଚି (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 2, 2026 at 2:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚି । ତାକାଇଚି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ସେ ଜୁଲାଇ ୧ ରୁ ୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୬ତମ ଭାରତ ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକାଇଚିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହଭାଗିତାକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ।

ତାକାଇଚି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କିଛି ଫଟୋ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଏହି ଗସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ୧୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଜାପାନୀ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ 'ଜାପାନ-ଭାରତ ମିଳିତ ଆର୍ଥିକ ମଞ୍ଚ' ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ମିଶି କାମ କରି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଜାପାନ-ଭାରତ ସହଯୋଗର ପରିସରକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ଏବଂ ଏକ ମଜବୁତ ଅର୍ଥନୀତି ଗଠନ କରାଯିବ’’।

ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପୂର୍ବ ବିବୃତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନର ମିଳିତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତାକାଇଚିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ସେୟାର କରି ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି ‘‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଯାହା ଭାରତ-ଜାପାନ ବିଶେଷ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହଭାଗିତାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବ। ଆମର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ତା' ବାହାରେ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଜାରି ରଖିବୁ। ’’

ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ‘‘ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ସ୍ବାଗତ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକାଇଚିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଗସ୍ତ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ’’।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜାପାନୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ତାକାଇଚିଙ୍କ ସହ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ସ୍ଥିର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସଦୃଢ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଆଲୋଚନା ପରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଉପରେ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଘୋଷଣାନାମା ଏବଂ AI ସହଯୋଗ ଉପରେ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତି ଜାରି କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ଏବଂ ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ 'ବିଶେଷ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହଭାଗିତା'କୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ଦୁଇ ଦେଶ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନର ୭୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବିନିଯୋଗ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ଗଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ଏବେ ୭୦ ରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମିଲ ଅଛି।

ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ଟୋକିଓରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୧୫ତମ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜାପାନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୩ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚି; ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଆଶା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରୁଷ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତାଲିକାରୁ ଭାରତର ୪ କମ୍ପାନୀକୁ ହଟାଇଲା ଆମେରିକା

TAGGED:

JAPAN PM INDIA VISIT
INDIA JAPAN SUMMIT TALKS
JAPAN PM SANAE TAKAICHI
ଜାପାନ ଭାରତ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ
JAPAN PM IN INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.