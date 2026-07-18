ETV Bharat / state

ଅମୃତ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ୭ ନବୀକୃତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଲୋକାର୍ପିତ: ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, କେସିଙ୍ଗାକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ

ଓଡ଼ିଶାର ୭ଟି ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇଛି ।

Amrit Bharat Station Scheme
ଅମୃତ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ୭ ନବୀକୃତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଲୋକାର୍ପିତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 18, 2026 at 11:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି/କେସିଙ୍ଗା: ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଓ ଐତିହାସିକ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଓଡ଼ିଶାର ୭ଟି ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ଆଉ ଏହି ତାଲିକାରେ ସବୁଠୁ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଐତିହାସିକ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ।

Amrit Bharat Station Scheme
ଅମୃତ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ୭ ନବୀକୃତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଲୋକାର୍ପିତ (ETV Bharat Odisha)

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 'ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା' (ABSS) ଅଧୀନରେ ଏହି ସର୍ବପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଷ୍ଟେସନକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୃତିର ସମନ୍ୱୟରେ ଏହା ଝଲସି ଉଠିଛି। ଏହି ଅଭିନବ ବିକାଶ କେବଳ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନକୁ ସୁଗମ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଶା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଅଧୀନରେ ଥିବା ରାୟଗଡା ରେଳ ଡିଭିଜନର ଡିଭିଜନାଲ ରେଳ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଅମିତାଭ ସିଂହଲ କହିଛନ୍ତି।

୧୮୯୯ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜକୀୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ମହାରାଜା ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଅନ୍ୟତମ ବିନ୍ଧାଣୀ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ରେଳ ଲାଇନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଲାଇଟ୍ ରେଳ ଲାଇନ୍, ଯାହା 'ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଲାଇଟ୍ ରେଲୱେ' ବା PLR ଭାବରେ ସାରା ଦେଶରେ ପରିଚିତ।

‘‘ଆମେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିବାସୀ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଆମ ମହାରାଜାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ଷ୍ଟେସନକୁ ଆଜି ଯେଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରାଯାଇଛି, ତାହା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଗୌରବର ବିଷୟ’’ ବୋଲି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି।

କେସିଙ୍ଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଲୋକାର୍ପିତ

ସେହିପରି ୨୨ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନବୀକରଣ ହୋଇଥିବା କେସିଙ୍ଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଭାବେ ପରିଚିତ କେସିଙ୍ଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହ ନୂତନ ରୂପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନାରେ କେସିଙ୍ଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଶୁଭ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି।

Kesinga railway station
କେସିଙ୍ଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ (ETV Bharat Odisha)

ଅମୃତ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଧୁନିକ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମାଗାର, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବେଶ ପଥ, ଉନ୍ନତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଡିଜିଟାଲ ସୂଚନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉନ୍ନତ ଆଲୋକୀକରଣ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ରାମ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀବନ୍ଧବ ସୁବିଧାର ବିକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କେବଳ କଳାହାଣ୍ଡି ନୁହେଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ରେଳ ସେବା ପାଇପାରିବେ।

ଲୋକାର୍ପଣ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର କୁମାର ପାଟ୍ଟଯୋଶୀ, ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ଡିଭିଜନର ଏଡିଆରଏମ୍ ମଞ୍ଜିତ କୁମାର ସାନସନଓ୍ବାଲ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଟାୟତ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ରେଳ ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କଳାହାଣ୍ଡିର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ।

କେସିଙ୍ଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟବସାୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ନୂତନ ଷ୍ଟେସନ ଭବନ କଳାହାଣ୍ଡିର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବିକାଶ ଚିତ୍ରକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରିକ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଏହା ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ କରିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ଏନେଇ ଧର୍ମଗଡ ବିଧାୟକ ସୁଧିର ରଞ୍ଜନ ପାଟ୍ଟଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "କେସିଙ୍ଗା ରେଳୱେ ଷ୍ଟେସନ କଳାହାଣ୍ଡିର ସର୍ବପୁରାତନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଉପେକ୍ଷା ହେଇକି ପଡ଼ି ଥିଲା। ଆଜି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି ’’।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖୋରଧା ରେଳ ଡିଭିଜନର ଏକମାତ୍ର ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଭାବେ ଉଦଘାଟନ ହେଲା ତାଳଚେର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି/ ଗଜପତି

TAGGED:

ODISHA STATION INAGURATION
KESINGA STATION INAGURATION PM MODI
PARALAKHEMUNDI STATION INAGURATION
ଅମୃତ ଭାରତ ଯୋଜନା ଓଡିଶା ଷ୍ଟେସନ
AMRIT BHARAT STATION SCHEME

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.