ପିଏମ କିଶାନ ଯୋଜନାର ୨୧ ତମ ଆର୍ଥିକ କିସ୍ତି ବିତରଣ: ରାଜ୍ୟର ୩୪.୧୨ ଲକ୍ଷ କୃଷକ ପାଇବେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା
ପିଏମ କିଶାନ ଯୋଜନାରେ ଦେଶର ୯ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ୧୮ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପାଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ୩୪.୧୨ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ କୃଷକ କିସ୍ତିବାବଦକୁ ୨ ହଜାରଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ।
Published : November 19, 2025 at 6:49 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶର ୯ କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ପିଏମ୍ କିଶାନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୋଏମ୍ବାଟୁରରୁ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଅର୍ଥ ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୃଷି ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି, ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହ ଦେଓ ଏହି ଅବସରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ।
ପିଏମ କିଶାନ ଯୋଜନାର ୨୧ ତମ ଆର୍ଥିକ କିସ୍ତି ବିତରଣ ଉତ୍ସବ
ପିଏମ୍ କିଶାନ ଦେଶର ଏକ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ୬ହଜାର ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଦେଶର ୯ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ୧୮ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନାରେ ଓଡିଶାର ୩୪ ଲକ୍ଷ ୧୨ ହଜାର କୃଷକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି l
ଆଜି ୨୧ ତମ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୁବନେଶ୍ବର କୃଷି ଭବନ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, 'ରାଜ୍ୟରେ କୃଷକଙ୍କ ସଶକ୍ତୀକରଣ ଓ କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୁଁ ଚାହେଁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପାଆନ୍ତୁ।'
ରାଜ୍ୟର ୩୪.୧୨ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ କୃଷକ ପାଇବେ ଅର୍ଥ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ବିହନ, ସାର, କୀଟନାଶକ ଆଦି କିଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାର୍ଷିକ ୩ଟି କିସ୍ତିରେ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ୨୧ତମ କିସ୍ତିରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ୩୪.୧୨ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ କୃଷକ କିସ୍ତି ବାବଦକୁ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ। ଏହି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଚ୍ଛତାର ସହ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ମଧ୍ୟମ, ବୃହତ୍ତ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳର ଭୂମିଧାରୀ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଦେଶର ଚାଷୀ, ଗରିବ, ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି।'
୨୦୨୪-୨୫ରେ ୧୩,୯୨୩ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି
ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଜରିଆରେ ୨ଟି କିସ୍ତିରେ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ୫୧.୫୪ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ୨୯୯୧ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୩,୨୩୬ ଜଣ ପିଭିଟିଜି ଚାଷୀ ଏବଂ ୩୧,୬୯୫ ଜଣ ସହରାଞ୍ଚଳ ଚାଷୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କୃଷି ବିଦ୍ୟାନିଧି ଯୋଜନାରେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ୨୦୨୪-୨୫ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ୧୩,୯୨୩ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୫୩ କୋଟି ୬୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୫ ଗୁଣ ଅଧିକ।
ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଚାଷ ହେଉଚି ଧାନ। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ୨୦୩୬ ରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା କରିବାକୁ ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକ ଆୟ କରିବାକୁ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଶାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କେବଳ ଧାନ ଚାଷ ନୁହେଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ, ତୈଳ ଜାତୀୟ ଆଦି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି | ଏହା ଦ୍ବାରା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବହୁ ଗୁଣିତ ହେବ l
ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହାୟତା ଦେବାପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷୀ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ କ୍ଷତି ସହିଥାଏ | ୨୦୧୯ ରୁ ସେଥିପାଇଁ ପିଏମ୍ କିଶାନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ଆଜି ଏହା ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଚି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ । ୨୧ ତମ କିସ୍ତିରେ ୯ କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ୧୮ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ । ୨୦୧୯ ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ଲକ୍ଷ ୯୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଆଜି ରାଜ୍ୟର 34 ଲକ୍ଷ 12 ହଜାର ଚାଷୀ ପିଏମ କିଶାନ ଟଙ୍କା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଛନ୍ତି l
