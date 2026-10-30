ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା: ଓଡ଼ିଶାର ୩୫ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉପକୃତ
ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ୩୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଲେ ପିଏମ୍ କିଷାନର ୨୪ତମ କିସ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : October 30, 2026 at 10:32 PM IST
PM Kisan fund ransferred to farmers, ଭୁବନେଶ୍ବର: ୭୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଡିବିଟିରେ ହସ୍ତାନ୍ତର, ପିଏମ୍ ଓ ସିଏମ୍ କିଷାନରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ବାର୍ଷିକ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା । ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା । ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ୩୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପାଇଲେ ପିଏମ୍ କିଷାନର ୨୪ତମ କିସ୍ତି । ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା ୭୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା । ଗୁଜରାଟର ବନାସକାଣ୍ଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଅର୍ଥ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓୟୁଏଟିରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି. ସିଂଦେଓ । ଏହି ଅବସରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସହ ସିଏମ୍ କିଷାନର ଲାଭ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଆଉ ଏକ କିସ୍ତି । ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ୨୪ତମ କିସ୍ତି ବାବଦକୁ ଓଡ଼ିଶାର ୩୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା ୭୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା । ଗୁଜରାଟର ବନାସକାଣ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅର୍ଥ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।
ଏପଟେ ଶୁକ୍ରବାର,ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓୟୁଏଟିରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି, "ପିଏମ୍ କିଷାନ ଓ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ବାର୍ଷିକ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପରି ପିଏମ୍ କିଷାନରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ ସହ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ," ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ। ଗତବର୍ଷ ୬ ଲକ୍ଷ ୮୭ ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଣ୍ଡିଆ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ କୃଷିକୁ ଲାଭଜନକ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର, କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦ ତାହାର ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗଞ୍ଜାମରେ ୪୩ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରଭାବିତ; ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ୨ରେ ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗଜପତିର 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ; ଦୀର୍ଘ 4ଦିନ ପରେ ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର