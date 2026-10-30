ETV Bharat / state

ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା: ଓଡ଼ିଶାର ୩୫ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉପକୃତ

ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ୩୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଲେ ପିଏମ୍ କିଷାନର ୨୪ତମ କିସ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓୟୁଏଟିରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି. ସିଂଦେଓ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓୟୁଏଟିରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି. ସିଂଦେଓ । (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 30, 2026 at 10:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Kisan fund ransferred to farmers, ଭୁବନେଶ୍ବର: ୭୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଡିବିଟିରେ ହସ୍ତାନ୍ତର, ପିଏମ୍ ଓ ସିଏମ୍ କିଷାନରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ବାର୍ଷିକ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା । ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା । ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ୩୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପାଇଲେ ପିଏମ୍ କିଷାନର ୨୪ତମ କିସ୍ତି । ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା ୭୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା । ଗୁଜରାଟର ବନାସକାଣ୍ଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଅର୍ଥ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓୟୁଏଟିରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି. ସିଂଦେଓ । ଏହି ଅବସରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସହ ସିଏମ୍ କିଷାନର ଲାଭ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

PM Kisan funds transferred to farmers' accounts: 3.5 million farmers in Odisha benefit
ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା: ଓଡ଼ିଶାର ୩୫ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉପକୃତ (ETV Bharat Odisha)





ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଆଉ ଏକ କିସ୍ତି । ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ୨୪ତମ କିସ୍ତି ବାବଦକୁ ଓଡ଼ିଶାର ୩୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା ୭୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା । ଗୁଜରାଟର ବନାସକାଣ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅର୍ଥ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।

ଗୁଜରାଟର ବନାସକାଣ୍ଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଅର୍ଥ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓୟୁଏଟିରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
ଗୁଜରାଟର ବନାସକାଣ୍ଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଅର୍ଥ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓୟୁଏଟିରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । (ETV Bharat Odisha)


ଏପଟେ ଶୁକ୍ରବାର,ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓୟୁଏଟିରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି, "ପିଏମ୍ କିଷାନ ଓ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ବାର୍ଷିକ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପରି ପିଏମ୍ କିଷାନରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ ସହ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ," ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି. ସିଂଦେଓ
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି. ସିଂଦେଓ (ETV Bharat Odisha)



ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ। ଗତବର୍ଷ ୬ ଲକ୍ଷ ୮୭ ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଣ୍ଡିଆ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ କୃଷିକୁ ଲାଭଜନକ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର, କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦ ତାହାର ।"

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (ETV Bharat Odisha)
କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନୁହେଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି, ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଓ କୃଷିକୁ ଲାଭଜନକ କରିବା ହିଁ ରହିଛି ପ୍ରକୃତ ଆହ୍ୱାନ । ପିଏମ୍ କିଷାନର ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ ନିଶ୍ଚୟ, ହେଲେ ଏହି ସହାୟତା କେତେଦୂର ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳାଇବ, ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଚାଷର ଖର୍ଚ୍ଚ, ବଜାର ଦର ଓ ସରକାରୀ ସହାୟତାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (ETV Bharat Odisha)

TAGGED:

ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା
PM KISAN FUND
CM MOHAN CHARAN MAJHI
FUNDS TRANSFERRED TO FARMERS
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.