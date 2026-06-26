ETV Bharat / state

ହଷ୍ଟେଲରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ର କାହିଁକି ନେଲେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି; କାରଣ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ

ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କାହିଁକି ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ସେନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ୍

Etv Bharatplus two Student commits suicide in hostel in mancheswar
ହଷ୍ଟେଲରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ର କାହିଁକି ନେଲେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି; କାରଣ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 26, 2026 at 12:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ହେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ସାହୁ (୨୦)। ସେ ଯୁକ୍ତ-୨ ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମର ଫ୍ୟାନରେ ଗାମୁଛା ଦ୍ୱାରା ଝୁଲୁଥିଲା। ପୋଲିସ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଭୋର ସମୟରେ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି।

ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ
ଏନେଇ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ ମୃତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ (ନଂ.୧୮୭/୨୦୨୬) ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତଦେହର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କାହିଁକି ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ସେନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପରିବାର ଲୋକ, ସାଙ୍ଗ ଓ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛି।

ପରୀକ୍ଷାରେ କମ୍ ମାର୍କ ଥିବାରୁ ଅବସାଦରେ ଥିଲେ !

ଏନେଇ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାଧିକାରୀ ଗୟାନନ୍ଦ ସାହା କହିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡିଛି, ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର)ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଠିକଠାକ ଥିଲେ। ହଷ୍ଟେଲରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ।। ତେବେ ଭୋରରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୪ଟା ୨୦ରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନେଇ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ଖବର ଆସିଥିଲା। ରୁମରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଥିଲେ। କିଛିଦିନ ତଳେ କଲେଜରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମାର୍କ କମ୍ ରହିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅବସାଦରେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ପଚରାଉଚରାରୁ ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି।'

୩ ଦିନ ତଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ

୩ ଦିନ ତଳେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାଗମରାସ୍ଥିତ ଏକ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମୃତ ଯୁବତୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳର ତୁଳସୀ ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ଯୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତୁଳସୀ ହୋଟେଲରେ କାମ କରିବା ସହ ନିକଟରେ ଥ‌ିବା ଘରେ ସାଙ୍ଗ ସହ ରହୁଥିଲେ। ଜୁଲାଇ ୨୩ (ମଙ୍ଗଳବାର) ସାଙ୍ଗ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରୁମ୍‌ରେ କେବଳ ତୁଳସୀ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବେକରେ ଓଢଣୀ ଲଗାଇ ସେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଜଣାପଡି ନଥିଲା।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

SUICIDE CASE
STUDENT COMMITS SUICIDE IN HOSTEL
ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ର ନେଲେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ପରୀକ୍ଷା ଫଳରୁ ଅବସାଦ
PLUS TWO STUDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.