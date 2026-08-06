ETV Bharat / state

ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସ୍ପଟ୍ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ; ୨୫,୩୩୨ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାମଲେଖା ସୁଯୋଗ

ସ୍ପଟ୍ ମେଧା ତାଲିକାରେ ମୋଟ ୨୫,୩୩୨ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ଥାନୀତ ହୋଇ ହୋଇଛନ୍ତି. ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ବିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନ ଥିବା ୩,୭୮୬ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀତ ହୋଇଥିବା ସୁଚନା ଦେଇଛି ସାମ୍ସ.

Plus Two Spot Merit List announced
ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସ୍ପଟ୍ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ; ୨୫,୩୩୨ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାମ ଲେଖା ସୁଯୋଗ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 6, 2026 at 5:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଫେଜ୍–୧ ନାମଲେଖାର ସ୍ପଟ୍ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ସ୍ପଟ୍ ଚୟନ ତାଲିକାରେ ମୋଟ ୨୫,୩୩୨ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ପଟ୍ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୮୭,୫୪୯ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଥିବାବେଳେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪୬,୫୭୦ ଜଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।

କଳାରେ ୧୪,୧୮୦, ବିଜ୍ଞାନରେ ୭,୨୨୬ ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ୨,୬୦୧ ପିଲା ଚୟନ

ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ କଳା ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୪,୧୮୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ୭,୨୨୬ ଜଣ, ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗରେ ୨,୬୦୧ ଜଣ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ୧,୦୬୮ ଜଣ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗରେ ୨୫୭ ଜଣ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି।

ସ୍ପଟ୍ ମେଧା ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ନାମଲେଖା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନାମଲେଖା ନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆସନ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ବାତିଲ ହେବ। ଏହି ସ୍ପଟ୍ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଆସନଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରାଯିବା ସହ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ସାମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ

ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସୂଚନା ମୁତାବକ, ସ୍ପଟ୍‌ ଆଡମିଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବେଦନକାରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୧୦ଟି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚୟନ କରିପାରିବେ । ଚଏସ୍‌ ଲକିଂ ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଓଟିପି ଆଧାରିତ ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଳ୍ପ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏହି ସ୍ପଟ୍‌ ଆଡମିଶନରେ ସ୍ଲାଇଡ୍‌-ଅପ୍‌ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା, ସ୍ଲାଇଡ୍‌-ଅପ୍‌ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଭୁଲିଯାଇଥିବା, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନୋନୀତ ହୋଇ ନାମଲେଖା କରିନଥିବା, ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନୋନୀତ ହୋଇନଥିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଜୁଲାଇ ୨୯ ସୁଦ୍ଧା ଯାହାଙ୍କ ଆଡମିଶନ ବାତିଲ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ନିର୍ଦେଶାଳୟ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା +୨ ଆଡ୍‌ମିଶନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଟ-ଅଫ୍ ମାର୍କ; ଶୀର୍ଷରେ ରେଭେନ୍ସା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧି

TAGGED:

EDUCATION
PLUS TWO ADMISSION
SPOT MERIT LIST ANNOUNCED
PLUS TWO SPOT MERIT LIST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.