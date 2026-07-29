ETV Bharat / state

ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସ୍ପଟ ଆଡମିଶନ; ଜାଣନ୍ତୁ, ଚଏସ୍‌ ଲକିଂର ଶେଷ ତାରିଖ

ଜୁଲାଇ ୩୦ ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚଏସ୍‌ ଲକିଂ କରିପାରିବେ। ସ୍ପଟ୍‌ ସିଲେକ୍ସନ ମେଧାତାଲିକା ଓ ଖାଲି ଥିବା ଆସନ ଆଧାରରେ କରାଯିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂରକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ୱେଟେଜ୍‌ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ।

Plus two spot admissions starting from tomorrow
ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସ୍ପଟ ଆଡମିଶନ; ଜାଣନ୍ତୁ, ଚଏସ୍‌ ଲକିଂର ଶେଷ ତାରିଖ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 29, 2026 at 8:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ (Plus two) ନାମଲେଖା ପାଇଁ ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଫେଜ୍-୧ ଅନଲାଇନ୍ ସ୍ପଟ୍‌ ନାମଲେଖା ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DHSE) ପକ୍ଷରୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍‌ ଜାରି କରାଯାଇଛି। SAMS ଇ-ଆଡମିଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁଲାଇ ୩୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।

ଜୁଲାଇ ୩୦ ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ SAMS ଲଗ୍‌ଇନ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ଚଏସ୍‌ ଲକିଂ କରିପାରିବେ। ଚଏସ୍‌ ଲକିଂ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ୨ ରାତି ୧୧ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୬ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରେ ସ୍ପଟ୍‌ ସିଲେକ୍ସନ ଫଳାଫଳ ଓ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍‌ ଲେଟର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ୭ରୁ ୧୨ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ସ୍ପଟ୍‌ ଆଡମିଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବେଦନକାରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୧୦ଟି ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଚଏସ୍‌ ଲକିଂ ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଓଟିପି ଆଧାରିତ ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଳ୍ପ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ।

ଏହି ସ୍ପଟ୍‌ ଆଡମିଶନରେ ସ୍ଲାଇଡ୍‌-ଅପ୍‌ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା, ସ୍ଲାଇଡ୍‌-ଅପ୍‌ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଭୁଲିଯାଇଥିବା, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନୋନୀତ ହୋଇ ନାମଲେଖା କରିନଥିବା, ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନୋନୀତ ହୋଇନଥିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଜୁଲାଇ ୨୯ ସୁଦ୍ଧା ଯାହାଙ୍କ ଆଡମିଶନ ବାତିଲ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଫେଜ୍-୧ରେ CAF ଦାଖଲ କରିନଥିବା ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସ୍ପଟ୍‌ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ।

ସ୍ପଟ୍‌ ସିଲେକ୍ସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଧାତାଲିକା ଓ ଖାଲି ଥିବା ଆସନ ଆଧାରରେ କରାଯିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂରକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ୱେଟେଜ୍‌ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ମେଧାତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲଗ୍‌ଇନ୍‌ ଏବଂ HSS e-Spaceରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୟନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇ ସାରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ପଟ୍‌ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ସାମିଲ ହେବ ଷ୍ଚକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପାଠ; ରୋଜଗାର ଦକ୍ଷତା ବଢିବା ସହ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

TAGGED:

DHSE
ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ
SAMS
PLUS TWO ADMISSIONS
PLUS TWO SPOT ADMISSIONS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.