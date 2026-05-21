ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସଫଳତା; ବିଜ୍ଞାନରେ ପଦ୍ମନାଭ, ବାଣିଜ୍ୟରେ ନୁପୂର ଓ କଳାରେ ରୋଜିନା ଟପ୍ପର
Published : May 21, 2026 at 4:25 PM IST
ନୟାଗଡ: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ କଳା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବୁଧବାର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଭଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ପାସ୍ ହାର ୯୪.୮୯% ରହିଥିବା ବେଳେ କଳାରେ ୮୬.୧୭% ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ୯୭.୭୪% ରହିଛି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜ୍ଞାନରେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୋଟ୍ ୩୧୨୧ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୩୧୧୩ ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ୨୪୬୬ ଜଣ, ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ୪୨୮ ଜଣ ଓ ୪୫ ଜଣ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନରେ ମୋଟ୍ ୨୯୫୪ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାସ୍ ହାର ୯୪.୮୯% ରହିଛି।
ସେହିପରି କଳାରେ ୬୭୫୯ ଜଣ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ୬୭୨୨ ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୯୯୭ ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ, ୧୪୩୭ ଜଣ ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ୨୩୪୧ ଜଣ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। କଳାରେ ମୋଟ୍ ୫୭୯୩ ଜଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ପାସ୍ ହାର ରହିଛି ୮୬.୧୭%।
ବାଣିଜ୍ୟରେ ମୋଟ୍ ୧୭୮ ଜଣ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ୧୭୭ ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୫୧ ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ, ୧୦ ଜଣ ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ୧୧ ଜଣ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମୋଟ୍ ୧୭୩ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ପାସ୍ ହାର ରହିଛି ୯୭.୭୪%।
କଳାରେ ରୋଜିନା ପଢିଆରି ଜିଲ୍ଲା ଟପ୍ପର୍
କଳାରେ ରୋଜିନା ପଢିଆରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି । ୬୦୦ରୁ ୫୬୦ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ରୋଜିନା ନିଜ ସଫଳତାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି l ରୋଜିନା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିବାବେଳେ ସେମିଓଟିକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ l
ବିଜ୍ଞାନରେ ପଦ୍ମନାଭ ଜିଲ୍ଲା ଟପ୍ପର
ସେହିଭଳି ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ଭଲ ଫଳ କରିଛି । ନୟାଗଡ଼ର ବେସରକାରୀ ଡିଭାଇନ କଲେଜ ଲଗାତାର ଭାବରେ +2 ବିଜ୍ଞାନରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛି । ଏହି କଲେଜର ପଦ୍ମନାଭ ମେହେର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଟପ୍ପର ହେବା ରାଜ୍ୟ ଟପ୍ପର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଟପ୍ ଟେନ୍ (ଷଷ୍ଠ )ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି । ସେ ୬୦୦ରୁ ୫୯୩ ମାର୍କ ରଖି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏହି କଲେଜର ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରଧାନ ୬୦୦ରୁ ୫୮୯ ନମ୍ବର ଅର୍ଥାତ ୯୮ ପ୍ରତିଶତ ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ନିଜର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ କଲେଜର ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ୧୦ରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢୁଥିଲେ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡାକ୍ତର ଦେବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୟାଗଡ଼ କଲେଜ ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ଦଳେଇ। ସେ ୬୦୦ରୁ ୫୮୬ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି । ସେ ନୟାଗଡ଼ର ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ କୋଚିଂ ନେଉଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ନିଜର ପରିବାର, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି l
ନୁପୂର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କମର୍ସ ଟପ୍ପର
+2 କମର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି । କମର୍ସରେ ନୁପୂର ଅଗ୍ରୱାଲ ଜିଲ୍ଲା ଟପ୍ପର ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟ ଟପ୍ପର ( ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ) ହୋଇଛନ୍ତି । ନୁପୂର ନୟାଗଡ଼ କଲେଜରେ ପଢୁଥିବାବେଳେ ସେ ନୟାଗଡ଼ ବିକାଶ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ କୋଚିଂ ନେଉଥିଲେ। ସେ ୬୦୦ରୁ ୫୮୮ ନମ୍ବର ରଖି ଏହି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ତ କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ।
ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଡିଭାଇନ କଲେଜ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କମଳକାନ୍ତ ସାହୁ ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି, 'ଗତ ବର୍ଷ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମ କଲେଜ ଭଲ କରିଛି । ଗତ ବର୍ଷ ଜଣେ ଷ୍ଟେଟ ଟପ୍ପର ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏଥର ୨ ଜଣ ଷ୍ଟେଟ ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି । ୨୩୬ ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ କରିଛନ୍ତି । କଲେଜର ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଫଳାଫଳ ହୋଇଛି ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ
