ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ, ମେ’ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ରେଜଲ୍ଟ

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖାତା ଦେଖା ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ 13 ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 15 ଏପ୍ରିଲରୁ 26 ଏପ୍ରିଲ ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ

Plus Two Paper evaluation
ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଖାତା ଦେଖା
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 2, 2026 at 2:12 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା । ଉଭୟ ଅନଲାଇନ ଓ ଅଫଲାଇନ ମୋଡ଼ରେ ଖାତା ଦେଖା ହେଉଛି । ସମୁଦାୟ 302ଟି ଜୋନରେ ଖାତା ଦେଖା ହେଉଥିବା ବେଳେ 16 ହଜାର 494 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଖାତା ଦେଖା କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ସକାଳ 7 ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ସିଫ୍ଟରେ ଖାତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ।

ଅନଲାଇନ ଖାତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ

2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖାତା ଦେଖା:

ଆଜି ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 13 ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ସେହିପରି ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 15 ଏପ୍ରିଲରୁ 26 ଏପ୍ରିଲ ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ଉଭୟ ଅଫଲାଇନ ଓ ଅନଲାଇନକୁ ମିଶାଇ 25 ଲକ୍ଷ ଖାତା ଦେଖା ହେବ । ଏପ୍ରିଲ 28 ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ଖାତା ଦେଖା । ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକୁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ମେ’ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ରେଜଲ୍ଟ:

ତେବେ ମେ’ ମାସ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ମେ’ 15 ପରେ କୌଣସି ବି ଦିନରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି CHSE ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡା

ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ

ଏପଟେ ବିଜେବି କଲେଜର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକ୍ଷକ ରଞ୍ଜନ ବଳ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ଠାରୁ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ସବୁ ଶୀତ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ରହିଛି । ପାଣିର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଖାତା ଦେଖା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ମନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ସିଫ୍ଟରେ ହେଉଛି ଖାତା ଦେଖା ।’

କେତେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ?
ସେହିପରି ଭାବରେ ମେ’ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଓ ଇମପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକରେ ସମୁଦାୟ 4 ଲକ୍ଷ ,1 ହଜାର, 623 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 3 ଲକ୍ଷ 96 ହଜାର 592 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି । 5 ହଜାର 31 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ।

ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଖାତା ଦେଖା

ପ୍ରଥମ ଥର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ସୁବିଧା:

ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରି ମିଳିବ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା (Improvement Exam) ସୁବିଧା । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଇପାରିବ ଏହି ପରୀକ୍ଷା । ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ । ଫଳାଫଳ ବାହାରିବାର ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ । ତେବେ ଫେଲ୍‌ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ । ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ୬୦ ଦିନ ଭିତରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି CHSE ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

