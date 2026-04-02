ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ, ମେ’ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ରେଜଲ୍ଟ
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖାତା ଦେଖା ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ 13 ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 15 ଏପ୍ରିଲରୁ 26 ଏପ୍ରିଲ ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : April 2, 2026 at 2:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା । ଉଭୟ ଅନଲାଇନ ଓ ଅଫଲାଇନ ମୋଡ଼ରେ ଖାତା ଦେଖା ହେଉଛି । ସମୁଦାୟ 302ଟି ଜୋନରେ ଖାତା ଦେଖା ହେଉଥିବା ବେଳେ 16 ହଜାର 494 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଖାତା ଦେଖା କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ସକାଳ 7 ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ସିଫ୍ଟରେ ଖାତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ।
2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖାତା ଦେଖା:
ଆଜି ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 13 ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ସେହିପରି ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 15 ଏପ୍ରିଲରୁ 26 ଏପ୍ରିଲ ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ଉଭୟ ଅଫଲାଇନ ଓ ଅନଲାଇନକୁ ମିଶାଇ 25 ଲକ୍ଷ ଖାତା ଦେଖା ହେବ । ଏପ୍ରିଲ 28 ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ଖାତା ଦେଖା । ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକୁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ମେ’ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ରେଜଲ୍ଟ:
ତେବେ ମେ’ ମାସ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ମେ’ 15 ପରେ କୌଣସି ବି ଦିନରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି CHSE ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡା ।
ଏପଟେ ବିଜେବି କଲେଜର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକ୍ଷକ ରଞ୍ଜନ ବଳ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ଠାରୁ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ସବୁ ଶୀତ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ରହିଛି । ପାଣିର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଖାତା ଦେଖା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ମନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ସିଫ୍ଟରେ ହେଉଛି ଖାତା ଦେଖା ।’
କେତେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ?
ସେହିପରି ଭାବରେ ମେ’ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଓ ଇମପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକରେ ସମୁଦାୟ 4 ଲକ୍ଷ ,1 ହଜାର, 623 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 3 ଲକ୍ଷ 96 ହଜାର 592 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି । 5 ହଜାର 31 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ।
ପ୍ରଥମ ଥର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ସୁବିଧା:
ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରି ମିଳିବ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା (Improvement Exam) ସୁବିଧା । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଇପାରିବ ଏହି ପରୀକ୍ଷା । ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ । ଫଳାଫଳ ବାହାରିବାର ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ । ତେବେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ । ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ୬୦ ଦିନ ଭିତରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି CHSE ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର