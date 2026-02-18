ଆଜିଠୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା: ଏମଆଇଏଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଛାତ୍ର
ଯୁକ୍ତଦୁଇରେ୪ ଲକ୍ଷ ୧,୬୨୩ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । କଳାରେ ୨ଲକ୍ଷ ୫୬, ୭୦୭ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବାଣିଜ୍ୟରେ ୨୪ ହଜାର ୬୨୧, ବିଜ୍ଞାନରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୧୪,୩୬୩ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ।
Published : February 18, 2026 at 10:12 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ୧୮ ତାରିଖରୁ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଏମଆଇଏଲ ବିଷୟ ରହିଛି । ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ ୧୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧ଟା ବେଳେ ଶେଷ ହେବ । ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ଼ଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଏଥି ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ।
କେତେ ପିଲା ଦେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା:-
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ମୋଟ ୪ ଲକ୍ଷ ୧ ହଜାର ୬୨୩ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କଳା ବିଭାଗରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୬ ହଜାର ୭୦୭ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗରେ ୨୪ ହଜାର ୬୨୧, ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୧୪ ହଜାର ୩୬୩ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ୫ ହଜାର ୯୩୨ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ।
ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚାଳନା ହବ ଓ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର:-
ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ୨୧୧ ଟି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ହବ ହେବା ସହିତ ୧୩୫୭ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ୭ ଟି ଉପ- କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା ୧୮ ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ ୨୩ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ।
ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଜଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା:-
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ରୋକିବା ତଥା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ଥର କଡା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି. । ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କାଉନସିଲ । କଲେଜ ଓ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ୟାମେରା ଚାଲିପାରିବ । AI କ୍ୟାମେରାରେ ଲଗାଯିବ 128 GB ସିମ କାର୍ଡ । ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯିବ ପାୱାର ବ୍ୟାକଅପ । ଯାହା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କ୍ୟାମେରାରେ ଲଗାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅଫିସରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ମନିଟର କରାଯିବ । ସମାନ କଥା ପାଳନ କରୁଛି ଦଶମ ବୋର୍ଡ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ବୋର୍ଡ । ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଭାଗ । ଏଥିସହ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ୩୭ ଟି ସ୍କ୍ୱାର୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ୭୨ ଟି ଫ୍ଲାଇଗିଂ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡର ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
