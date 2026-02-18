ETV Bharat / state

Plus two Exams; ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ରୋକିବାକୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କମାଣ୍ଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ

ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ।

plus two exams begin
CHSE କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଖୋଲାଯାଇଛି କମାଣ୍ଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 18, 2026 at 8:47 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ରୋକିବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନେଇଛି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ । ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହବ୍ ଜଗୁଛି AI କ୍ୟାମେରା । ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଖୋଲା ରହିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ । କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବ ସେନେଇ କଡା ନଜର ରଖିଛି ବିଭାଗ । ଏପଟେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନକରିବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ।



CHSE କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ-
CHSE କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଖୋଲାଯାଇଛି କମାଣ୍ଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ । ଯାହା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ହବ୍ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା । କେଉଁଠି କିଭଳି ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ କଣ ହୋଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଭଳି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଓ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି କଣ ରହୁଛି ସେନେଇ ଟିକିନିଖି ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି ବିଭାଗ । ଏହା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରାଯିବ । ଯାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ସିଧାସଳଖ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ।

CHSE କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଖୋଲାଯାଇଛି କମାଣ୍ଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ (ETV Bharat Odisha)


ସମସ୍ୟା ଦେଖିଲେ ସିଧାସଳଖ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ଯିବ କମାଣ୍ଡ-
ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଖୋଲିଛି ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ । ସୁରୁଖୁରରେ ଚାଲିଛି ଯୁକ୍ତ ୨ ପରୀକ୍ଷା । ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସେମିତି ଘଟଣା ଆମ ନଜରକୁ ଆସି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି CHSE ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୃଣାଳକାନ୍ତି ଦାସ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଠି ଆମର ଅଧିକାରୀ ଓ ନୋଡାଲ ଅଫିସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ପରୀକ୍ଷା ଠିକ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି । ପରୀକ୍ଷା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା । ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଜୋନାଲ ଓ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ରହିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ଜନକ ଘଟଣା ଆସିନାହିଁ । ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏବେ ସୁଧା କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନି । ପରୀକ୍ଷାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ବଚ୍ଛ ଏବଂ ନିରପକ୍ଷ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ସିଏଚଏସଇ । ଏଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ତରରେ ୧୦୨ ଟି ସ୍କ୍ବାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।"



ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ-
ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲକୁ ନେଇ କୌଣସି ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଗୁଜବକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କଲେଜ ଅଧକ୍ଷମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଯେମିତି ଚାପି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ନରହି ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ଭାବରେ ଦେବେ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ।"



କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ-
ଏପଟେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ କିଛି ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ତେବେ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ସେଥିରେ ଯଦି ସତ୍ୟତା ମିଳେ ତେବେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।

CHSE set up a control room to monitor the exams via CCTV cameras
CHSE କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଖୋଲାଯାଇଛି କମାଣ୍ଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ (ETV Bharat Odisha)



ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହୋଇଛି । ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା । ଚାପ ମୁକ୍ତ ରହିବ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସବୁବେଳେ କ୍ଳାସରେ କହିଆସୁଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭଲ ହୋଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିନା ତ୍ରୁଟିରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।"



ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ମୋଟ ୪ ଲକ୍ଷ ୧ ହଜାର ୬୨୩ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କଳା ବିଭାଗରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୬ ହଜାର ୭୦୭ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗରେ ୨୪ ହଜାର ୬୨୧, ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୧୪ ହଜାର ୩୬୩ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ୫ ହଜାର ୯୩୨ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ୨୧୧ ଟି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ହବ ହେବା ସହିତ ୧୩୫୭ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ୭ ଟି ଉପ- କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା ୧୮ ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ ୨୩ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ।


ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 157 ଜଣ ଅନୁପସ୍ଥିତ-

ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟର ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱଚାରୁରୂପେ ସରିଛି । ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ ୯୬,୯୨୯ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୧୫୭ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ, ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ କପି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସି ନାହିଁ । ମାଲପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ୍ ଭାବେ ସରିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

