Plus two Exams; ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ରୋକିବାକୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କମାଣ୍ଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ

ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ।
Published : February 18, 2026 at 8:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ରୋକିବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନେଇଛି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ । ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହବ୍ ଜଗୁଛି AI କ୍ୟାମେରା । ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଖୋଲା ରହିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ । କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବ ସେନେଇ କଡା ନଜର ରଖିଛି ବିଭାଗ । ଏପଟେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନକରିବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ।
CHSE କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ-
CHSE କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଖୋଲାଯାଇଛି କମାଣ୍ଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ । ଯାହା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ହବ୍ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା । କେଉଁଠି କିଭଳି ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ କଣ ହୋଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଭଳି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଓ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି କଣ ରହୁଛି ସେନେଇ ଟିକିନିଖି ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି ବିଭାଗ । ଏହା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରାଯିବ । ଯାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ସିଧାସଳଖ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ।
ସମସ୍ୟା ଦେଖିଲେ ସିଧାସଳଖ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ଯିବ କମାଣ୍ଡ-
ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଖୋଲିଛି ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ । ସୁରୁଖୁରରେ ଚାଲିଛି ଯୁକ୍ତ ୨ ପରୀକ୍ଷା । ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସେମିତି ଘଟଣା ଆମ ନଜରକୁ ଆସି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି CHSE ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୃଣାଳକାନ୍ତି ଦାସ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଠି ଆମର ଅଧିକାରୀ ଓ ନୋଡାଲ ଅଫିସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ପରୀକ୍ଷା ଠିକ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି । ପରୀକ୍ଷା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା । ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଜୋନାଲ ଓ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ରହିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ଜନକ ଘଟଣା ଆସିନାହିଁ । ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏବେ ସୁଧା କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନି । ପରୀକ୍ଷାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ବଚ୍ଛ ଏବଂ ନିରପକ୍ଷ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ସିଏଚଏସଇ । ଏଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ତରରେ ୧୦୨ ଟି ସ୍କ୍ବାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।"
ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ-
ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲକୁ ନେଇ କୌଣସି ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଗୁଜବକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କଲେଜ ଅଧକ୍ଷମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଯେମିତି ଚାପି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ନରହି ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ଭାବରେ ଦେବେ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ।"
କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ-
ଏପଟେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ କିଛି ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ତେବେ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ସେଥିରେ ଯଦି ସତ୍ୟତା ମିଳେ ତେବେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହୋଇଛି । ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା । ଚାପ ମୁକ୍ତ ରହିବ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସବୁବେଳେ କ୍ଳାସରେ କହିଆସୁଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭଲ ହୋଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିନା ତ୍ରୁଟିରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।"
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ମୋଟ ୪ ଲକ୍ଷ ୧ ହଜାର ୬୨୩ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କଳା ବିଭାଗରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୬ ହଜାର ୭୦୭ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗରେ ୨୪ ହଜାର ୬୨୧, ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୧୪ ହଜାର ୩୬୩ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ୫ ହଜାର ୯୩୨ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ୨୧୧ ଟି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ହବ ହେବା ସହିତ ୧୩୫୭ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ୭ ଟି ଉପ- କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା ୧୮ ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ ୨୩ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ।
ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 157 ଜଣ ଅନୁପସ୍ଥିତ-
ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟର ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱଚାରୁରୂପେ ସରିଛି । ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ ୯୬,୯୨୯ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୧୫୭ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ, ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ କପି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସି ନାହିଁ । ମାଲପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ୍ ଭାବେ ସରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର