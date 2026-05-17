ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବା ନେଇ ତାରିଖ ଧର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ।
Published : May 17, 2026 at 7:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ ୨ ରେଜଲ୍ଟ । ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନରେ ଘୋଷଣା ହେବ ତାରିଖ । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଲାଗିବ ବିରାମ । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଚଳିତ ଥର ଫେବୃୟାରୀ ୧୮ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ଯାଏ ଯୁକ୍ତ ୨ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ୪ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଏବେ ରେଜଲ୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ଏ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, 'ପିଲାମାନେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବା ନେଇ ତାରିଖ ଧର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
କେତେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ?
ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକରେ ସମୁଦାୟ 4 ଲକ୍ଷ 1 ହଜାର 623 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 3 ଲକ୍ଷ 96 ହଜାର 592 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି । 5 ହଜାର 31 ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରି ମିଳିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା (Improvement Exam)ର ସୁବିଧା । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବେ । ଫଳାଫଳ ବାହାରିବାର ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ତେବେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଅନୁମତି ମିଳିନାହିଁ । ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ୬୦ ଦିନ ଭିତରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ସୁକନ୍ୟା ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି , 'ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ । ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସେହି ଆନୁସାରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବି । ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି । ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
