ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହାରିବା ପରେ ଲୁଟ୍ ଯୋଜନା: ସଫ୍ଟଓୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସମେତ ୨ ଗିରଫ୍
୩ ଜଣିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ୍ । ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାମଲ ଓ ଅସପାକ୍ ନାୟକୋଡିଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋହାରା ଫେରାର୍ ଅଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 15, 2026 at 7:54 AM IST
Software Engineer in Loot Attempt, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାରିବା ପରେ ଋଣ ଶୁଝିବା ଓ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ସ୍ଥିତ ଏକ ସୁନା ଦୋକାନରୁ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ୩ ଜଣିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପୋଲିସ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛି । ସେମାନେ ହେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାମଲ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ଅସପାକ୍ ନାୟକୋଡି । ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜଣେ ସଫ୍ଟଓୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ।
ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଖେଳାନା ବନ୍ଧୁକ, ଗୋଟିଏ ବାଇକ ଓ ଗୋଟିଏ ଚାପଡ଼ ଜବତ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ମାମଲା (ନଂ.୧୦୪୬/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟତମ ଫେରାର୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋହାରାକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଆପରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହାରିବା ପରେ କରିଥିଲେ ଲୁଟ୍ ଯୋଜନା । ହେଲେ ଲୁଟ୍ ଯୋଜନା ବିଫଳ ହେବାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୧.୩୦ ମିନିଟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀସ୍ଥିତ 'ନାରୀ ସରିଅଲ୍ ଏଲିଗାନ୍ସ' ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନରେ ମାଲିକ ଜୁମାର ବିକ୍ରମ ଦାସ ନ ଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ସେଲ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ତିନି ଜଣ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଚାପଡ଼ ଧରି ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇ ଡକାୟତି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଦୋକାନର ଲକର୍ ବନ୍ଦ ଥିବା ସହ ତା'ର ଚାବି ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ସେମାନେ କୌଣସି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟି ପାରିନଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ୧୫ରୁ ୨୦ ମିନିଟ୍ ଦୋକାନ ଭିତରେ ରହିବା ପରେ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ପୋଲିସ ଦୋକାନ ଭିତର ଓ ବାହାର ରାସ୍ତାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଲୁମ୍ବିନୀ ବିହାରସ୍ଥିତ 'ରୟାଲ୍ ଚେତନ ଇନ୍' ହୋଟେଲ୍ରେ ରହିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ହୋଟେଲ୍ରୁ ଗେଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଜବତ କରିଥିଲା ।
ଅଧିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାରିବା ପରେ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନରୁ ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ସେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅସପାକ୍ ନାୟକୋଡି ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋହାରାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା । ଅସପାକ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାରିଥିଲେ । ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ହୋଟେଲ୍ରେ ରହିଥିଲେ । ଘଟଣା ଦିନ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପିସ୍ତଲ ଓ ଲୁହା ଚାପଡ଼ ଧରି ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନରେ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ।
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ପରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଏବଂ ଅସପାକ୍ ନାୟକୋଡିକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ ଶିଶୁ: ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ବଦଳିବ ଚିତ୍ର, କ'ଣ କରୁଛି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ, ୮ ମାସ ପରେ ବି ବିଭାଗ ପାଖରେ ନାହିଁ ତଥ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ; ଜାଲ୍ ବିଲ୍ କରି ୩୦୧ଟି ମୋବାଇଲ ବିକିଦେଲେ, ୩ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର