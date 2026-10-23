ବାଲିଅନ୍ତାରେ ହତ୍ୟା: ପ୍ଲଟ୍ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ
ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 23, 2026 at 9:59 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରିୟଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା । ଏପରି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟଣା ଗାଁରୁ । ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ମାର୍ଥା (୩୭)। ସେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଗୁରୁତର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ଆଜି ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ:
ଏନେଇ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ । ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତଦେହକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ...
ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୃତକଙ୍କ ଭାଇ ମନୋଜ ମାର୍ଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୃତ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି । ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏକ ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡିତ । ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନଙ୍କ କିଛି ଗାଡି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ପ୍ଲଟ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି । ୨୦ ତାରିଖ (ମଙ୍ଗଳବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୫ଟା ସମୟରେ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଲୁହା ରଡରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ମୁଣ୍ଡ ଓ ଛାତିରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାମାଲି ମାର୍ଥା ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ମନୋଜ କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ଅଧିକ ଛାନଭିନ ଚଳାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ମନୋଜ କହିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲା ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନିଆଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି ।’ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର