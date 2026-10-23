ବାଲିଅନ୍ତା ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗିରଫ; ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ ବେଳର ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓ
ସିିସିଟିଭି ଭିଡିଓରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛି। ତେବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣିବାକୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Published : October 23, 2026 at 4:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ପାଟଣା ଗାଁରେ ପ୍ଲଟ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ମାର୍ଥା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗିରହିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ହେଲେ ରଣସିଂହ ସାହିର ମହେଶ ରାୟ ବାହାଦୂର ଓରଫ ଅସିତ ଜେନା । ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାକୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରା ଯାଇଥିଲା। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହୁରି ୫ରୁ ଅଧିକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ସେମାନେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଓ ଆକ୍ରମଣ ବେଳର ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଭିଡିଓରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛି। ତେବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣିବାକୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସେପଟେ ଆଜି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତଦେହର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା
ଏନେଇ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଆଇଆଇସି ରଶ୍ମିତା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, 'ଘଟଣା ଦିନ ଗାଁରେ ଆଶୋକ ଜେନାଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଗରେ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସାନଭାଇ ପିଙ୍କୁ ଓ ପାଟଣା ଗ୍ରାମର କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ପିଙ୍କୁଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳକଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କିଛି ଯୁବକ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିବାରୁ ପିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦୋକାନୀ ଅଶୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନ କରିବାକୁ କରି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଫଳରେ ଅଶୋକ ଓ ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଖବରପାଇ ଅଶୋକଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ିଥିଲା। ପରେ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ସେଠାକୁ ଆସି କଥା ବୁଝିବା ସହ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ହତାହାତି ଓ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ବେଳେ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡିଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଆଇଆଇସି କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ଛାନଭିନ ଚାଲିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଥାନା ଘେରିଲେ ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କୀୟ
ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଥାନା ଘେରିଥିଲେ। ସେମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ହୋହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଓ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗିରହିଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ହତ୍ୟା: ପ୍ଲଟ୍ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମା'କୁ ହତ୍ୟା କରି ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଘଟଣା; 57ଦିନର ଲୁଚକାଳି ଶେଷ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ପୁଅକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ