ପଣସ ଗଦାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା: ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ

କେବଳ ରାଜ୍ୟ କି ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବି ଏହାର ଚାହିଦା ରହିଛି । ଗଜପତିରୁ ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 28, 2026 at 6:30 PM IST

ଗଜପତି: ପଣସର ଚାହିଦା ଏବେ ଖୁବ ଅଧିକ । କେବଳ ରାଜ୍ୟ କି ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବି ଏହାର ଚାହିଦା ରହିଛି । ପଣସ ଋତୁରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘର ପାଲଟିଯାଏ ଗଜପତିର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ । ଏହାଦ୍ବାରା ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଛି । ହେଲେ ଏହା ସାହୁକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରୁନାହିଁ । ଯଦି କେହି ପଣସକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ।

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପଣସର ରହିଛି ଖୁବ ଚାହିଦା । କେବଳ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଦେଶରେ ଯେପରିକି ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚାହିଦା ଖୁବ୍ ରହିଛି । ତେଣୁ ପଣସ ଋତୁରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଘର କରିନିଅନ୍ତି । ଦିନ ତମାମ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଣସ ସଂଗ୍ରହ କରି ବାହାରକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ।

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି ଗୁମ୍ମା, ରାୟଗଡ଼, ନୂଆଗଡ଼, ଆର.ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ମୋହନା ଭଳି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ପଣସ ଗଛ ରହିଥିବା ବେଳେ ବଜାର ଅଭାବରୁ ଏହା ବିକ୍ରି ହୋଇନପାରି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ପଣସ ସବୁ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଥିବାରୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା ପାଚିଲା ପଣସଟିଏ ମିଳିବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡୁଛି । ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମାଲାମାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ । ଆଗରୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ଏବେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ଦୁଇ ପଇସା ମିଳୁଛି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଥିବା କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁନଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପଣସ ଚାଷୀ ।...

କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଣସ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାହା ବିକ୍ରି କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା । ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଚାଷୀମାନେ ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଛି, ଏଠାକାର ପଣସର ଚାହିଦା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଏଠାକାର ପଣସର ସ୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଆଦୃତ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଏହାର ବଜାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି । ଏପରିକି ପଣସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇପାରୁଛି । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଆଦୃତ ହେଉଛି । ତେଣୁ ପଣସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଯଦି କେହି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ।

ପଣସର ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଏହା ଦ୍ବାରା କିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସୁସ୍ବାଦୁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ ସେଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ।

-ଗଜପତିରୁ ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ...

