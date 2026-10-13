ETV Bharat / state

ଠିକଣା ଖୋଜୁଛି ଭବାନୀପାଟଣା ପୌର ପରିଷଦ, 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ବ କୋଠା ନାହିଁ

ବାରମ୍ବାର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସତ୍ତ୍ବେ ଆଜି ଯାଏଁ ମିଳିପାରିନି ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା । ଏପଟେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଲ୍ଡିଂ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ

Bhawanipatna Municipality Seeks an Identity; Still Lacks a Permanent Address After 75 Years
ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି ଭବାନୀପାଟଣା ପୌର ପରିଷଦ, 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 13, 2026 at 11:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୭୫ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବ ଭବାନୀପାଟଣା ପୌର ପରିଷଦ । ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଠିକଣା ଦେଇଆସୁଥିବା ଏହି ପୌର ପରିଷଦ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ସନ୍ଧାନରେ ଅଛି । ୧୯୫୧ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭବାନୀପାଟଣା ପୌର ପରିଷଦ ଆଜି ବି ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଜମି ଖୋଜୁଛି । ବାରମ୍ବାର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସତ୍ତ୍ବେ ଆଜି ଯାଏଁ ମିଳିପାରିନି ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା । ଏପଟେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଲ୍ଡିଂ ।


ଗୌରବମୟ ୭୫ ବର୍ଷ... ହେଲେ ନାହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା...
କଳାହାଣ୍ଡିର ସଦର ମହକୁମା ଭବାନୀପାଟଣା । ଇତିହାସ, ପରମ୍ପରା ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସାକ୍ଷୀ ଏହି ସହର । ସହର ବଢ଼ିଛି... ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି... ବଦଳିଛି ସହରର ଚିତ୍ର । ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ୭୫ ବର୍ଷ ତଳେ ୧୯୫୧ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଭବାନୀପାଟଣା ପୌର ପରିଷଦକୁ ମିଳିପାରିନି ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା । ସହରର ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନେଜ୍, ପରିମଳ, ଆଲୋକୀକରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାଗରିକ ସେବା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସହରବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ରହିଛି ପୌର ପରିଷଦ ଯୋଗଦାନ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ୭୫ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏହି ପୌର ପରିଷଦର ନିଜସ୍ୱ ଠିକଣା ନାହିଁ ।

ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି ଭବାନୀପାଟଣା ପୌର ପରିଷଦ, 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା (ETV Bharat Odisha)

ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ:
୭୫ ବର୍ଷ ଧରି ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁଥିବା କୋଠାଟି କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାଶାଳ ଥିଲା । ଯାହା ଏବେ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । ଛାତରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଖସି ପଡିବା ସହ ପାଣି ଗଳୁଛି । ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ।

ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବଲି ପାଳନ କରିବ ପୌର ପରିଷଦ:
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହେବା ନେଇ ଅନେକ ଥର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ବାରମ୍ବାର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବହୁ ଜମି ଦେଖାଯିବା ସହିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହେଲେ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିନାହିଁ । ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବଲି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଗତ ୭୫ ବର୍ଷରେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ନିର୍ମାଣ କରିପାରିନାହିଁ ।

Bhawanipatna Municipality
ଭବାନୀପାଟଣା ପୌର ପରିଷଦ (ETV Bharat Odisha)

କୋଠା ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ:
ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା ରୋହିତ ଦୁର୍ଗା କହିଛନ୍ତି, "ଭବାନୀପାଟଣା ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟଳୟର ନିଜସ୍ୱ କୋଠା ନାହିଁ । ଏହା ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ । ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୌର ପରିଷଦର ନିଜସ୍ୱ କୋଠା ନାହିଁ । କାମ ଚାଲିଥିବା କୋଠାର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ । ମଣିଷର ବୟସ ସୀମା ପରି ଗୋଟିଏ କୋଠାରର ମଧ୍ୟ ଏକ ଆୟୁଷ ଥାଏ । ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ସମୟର କୋଠାର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ । ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ସ୍ଲାବ୍ ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ୁଛି । ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।

Bhawanipatna Municipality
ଭବାନୀପାଟଣା ପୌର ପରିଷଦ (ETV Bharat Odisha)
ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍‌ଟିର ଉଦାସୀନତା:ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ପୌର ପରିଷଦ ପୂର୍ବତନ ଉପନଗରପାଳ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳ କହିଛନ୍ତି, "୧୯୫୧ ମସିହାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍‌ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେଓ ସେହି ଜାଗାକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍‌ଟି ନିମନ୍ତେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍‌ଟିର ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ସେହି ଜାଗାକୁ ନିଜ ନାଁରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ଜାଗାଟି ପୁରୁଣା ଓ ଭଙ୍ଗା ବିଲ୍ଡିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଏବଂ ସେହିଠାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍‌ଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ।" ​
The plaster has peeled off the walls of the Bhawanipatna Municipal Council office.
ଭବାନୀପାଟଣା ପୌର ପରିଷଦ ଅଫିସ୍ କାନ୍ଥରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଛାଡ଼ିଯାଇଛି (ETV Bharat Odisha)

"ଭବାନୀପାଟଣାର ଜନସଂଖ୍ୟା ସେ ସମୟରେ ୨୫,୦୦୦ ହଜାର ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପାଖାପାଖି ଏକ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି । ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ବାସୋପଯୋଗୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥା ରାସ୍ତାଘାଟ, ନାଳନର୍ଦ୍ଦମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଆଦି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଧୁନିକୀକରଣ ବା ରିନୋଭେସନ୍ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍‌ଟିର ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍‌ଟିର ନିଜସ୍ୱ ଥିଲା । ଯାହାକି ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି । ସେହି ଜାଗାରେ ଏକ ନୂତନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ ଏହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପକାରୀ ହୋଇପାରିବ ।" ~ ପୂର୍ବତନ ଉପନଗରପାଳ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳ

The plaster has peeled off the walls of the Bhawanipatna Municipal Council office.
ଭବାନୀପାଟଣା ପୌର ପରିଷଦ ଅଫିସ୍ କାନ୍ଥରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଛାଡ଼ିଯାଇଛି (ETV Bharat Odisha)

ସରକାରୀ ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ଅପେକ୍ଷା:
ଭବାନୀପାଟଣା ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭବାନୀପାଟଣା ପୌରପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପୁରୁଣା କୋଠାଟି ୧୯୫୨ ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଶୌଚାଳୟ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କୋଠରୀର ଛାତ ଖସିପଡିଛି । ଏକ ନୂତନ ଅଫିସ୍ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ପୌରପରିଷଦର ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଏକର ଜାଗାକୁ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ସେଠାରେ ନୂତନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ୬ କୋଟି ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି । ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ଦଶହରା ପରେ ନୂତନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭୈରବ ଦେବଙ୍କ ଝାମୁଯାତ୍ରା; ନିଆଁରେ ଚାଲିଲେ, କଣ୍ଟାରେ ଝୁଲିଲେ

କୋରିଅରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ; ମାଡ଼ି ବସିଲା ଅବକାରୀ ଟିମ୍, ୩୨ ପେଟି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ

Watch: ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗଡ଼ଜାତ, ଜମୁଛି ତିହରୀ ହାଟ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା

TAGGED:

ଭବାନୀପାଟଣା ପୌର ପରିଷଦ
PLATINUM JUBILEE MUNICIPALITY
କଳାହାଣ୍ଡି ଅସୁରକ୍ଷିତ ପୌର ପରିଷଦ
BHAWANIPATNA MUNICIPALITY
BHAWANIPATNA MUNICIPALITY OFFICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.