ଠିକଣା ଖୋଜୁଛି ଭବାନୀପାଟଣା ପୌର ପରିଷଦ, 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ବ କୋଠା ନାହିଁ
ବାରମ୍ବାର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସତ୍ତ୍ବେ ଆଜି ଯାଏଁ ମିଳିପାରିନି ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା । ଏପଟେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଲ୍ଡିଂ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ
Published : October 13, 2026 at 11:10 AM IST
ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୭୫ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବ ଭବାନୀପାଟଣା ପୌର ପରିଷଦ । ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଠିକଣା ଦେଇଆସୁଥିବା ଏହି ପୌର ପରିଷଦ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ସନ୍ଧାନରେ ଅଛି । ୧୯୫୧ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭବାନୀପାଟଣା ପୌର ପରିଷଦ ଆଜି ବି ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଜମି ଖୋଜୁଛି । ବାରମ୍ବାର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସତ୍ତ୍ବେ ଆଜି ଯାଏଁ ମିଳିପାରିନି ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା । ଏପଟେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଲ୍ଡିଂ ।
ଗୌରବମୟ ୭୫ ବର୍ଷ... ହେଲେ ନାହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା...
କଳାହାଣ୍ଡିର ସଦର ମହକୁମା ଭବାନୀପାଟଣା । ଇତିହାସ, ପରମ୍ପରା ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସାକ୍ଷୀ ଏହି ସହର । ସହର ବଢ଼ିଛି... ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି... ବଦଳିଛି ସହରର ଚିତ୍ର । ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ୭୫ ବର୍ଷ ତଳେ ୧୯୫୧ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଭବାନୀପାଟଣା ପୌର ପରିଷଦକୁ ମିଳିପାରିନି ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା । ସହରର ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନେଜ୍, ପରିମଳ, ଆଲୋକୀକରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାଗରିକ ସେବା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସହରବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ରହିଛି ପୌର ପରିଷଦ ଯୋଗଦାନ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ୭୫ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏହି ପୌର ପରିଷଦର ନିଜସ୍ୱ ଠିକଣା ନାହିଁ ।
ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ:
୭୫ ବର୍ଷ ଧରି ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁଥିବା କୋଠାଟି କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାଶାଳ ଥିଲା । ଯାହା ଏବେ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । ଛାତରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଖସି ପଡିବା ସହ ପାଣି ଗଳୁଛି । ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ।
ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବଲି ପାଳନ କରିବ ପୌର ପରିଷଦ:
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହେବା ନେଇ ଅନେକ ଥର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ବାରମ୍ବାର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବହୁ ଜମି ଦେଖାଯିବା ସହିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହେଲେ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିନାହିଁ । ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବଲି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଗତ ୭୫ ବର୍ଷରେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ନିର୍ମାଣ କରିପାରିନାହିଁ ।
କୋଠା ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ:
ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା ରୋହିତ ଦୁର୍ଗା କହିଛନ୍ତି, "ଭବାନୀପାଟଣା ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟଳୟର ନିଜସ୍ୱ କୋଠା ନାହିଁ । ଏହା ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ । ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୌର ପରିଷଦର ନିଜସ୍ୱ କୋଠା ନାହିଁ । କାମ ଚାଲିଥିବା କୋଠାର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ । ମଣିଷର ବୟସ ସୀମା ପରି ଗୋଟିଏ କୋଠାରର ମଧ୍ୟ ଏକ ଆୟୁଷ ଥାଏ । ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ସମୟର କୋଠାର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ । ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ସ୍ଲାବ୍ ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ୁଛି । ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
"ଭବାନୀପାଟଣାର ଜନସଂଖ୍ୟା ସେ ସମୟରେ ୨୫,୦୦୦ ହଜାର ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପାଖାପାଖି ଏକ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି । ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ବାସୋପଯୋଗୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥା ରାସ୍ତାଘାଟ, ନାଳନର୍ଦ୍ଦମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଆଦି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଧୁନିକୀକରଣ ବା ରିନୋଭେସନ୍ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ଟିର ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ଟିର ନିଜସ୍ୱ ଥିଲା । ଯାହାକି ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି । ସେହି ଜାଗାରେ ଏକ ନୂତନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ ଏହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପକାରୀ ହୋଇପାରିବ ।" ~ ପୂର୍ବତନ ଉପନଗରପାଳ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳ
ସରକାରୀ ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ଅପେକ୍ଷା:
ଭବାନୀପାଟଣା ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭବାନୀପାଟଣା ପୌରପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପୁରୁଣା କୋଠାଟି ୧୯୫୨ ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଶୌଚାଳୟ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କୋଠରୀର ଛାତ ଖସିପଡିଛି । ଏକ ନୂତନ ଅଫିସ୍ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ପୌରପରିଷଦର ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଏକର ଜାଗାକୁ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ସେଠାରେ ନୂତନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ୬ କୋଟି ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି । ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ଦଶହରା ପରେ ନୂତନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଭୈରବ ଦେବଙ୍କ ଝାମୁଯାତ୍ରା; ନିଆଁରେ ଚାଲିଲେ, କଣ୍ଟାରେ ଝୁଲିଲେ
କୋରିଅରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ; ମାଡ଼ି ବସିଲା ଅବକାରୀ ଟିମ୍, ୩୨ ପେଟି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା