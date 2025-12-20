ETV Bharat / state

ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ; ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି ବଣଭୋଜି, ବଢୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ବିପଦରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ

ପୁରୀ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ସାଜିଛି ବଣଭୋଜି । ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ପଲିଥିନ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା, ବିପଦରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ । ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ।

ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ବଢୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ବିପଦରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 20, 2025 at 11:12 PM IST

4 Min Read
ପୁରୀ: ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ । ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ବିଦାୟ ଓ ନବ ବର୍ଷକୁ ସ୍ବାଗତ ପାଇଁ ବଣଭୋଜି ଆୟୋଜନ ହେଉଛି । ଆଉ ଏହି ବଣ ଭୋଜି ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି । ଦିନକୁ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏହି ଅବାଧ ବଣ ଭୋଜି ଯୋଗୁଁ ପଲିଥିନ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଭୋଜି ସରିବା ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ପଲିଥିନ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେବନ କରି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପୁରୀର ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ।

ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି ବଣଭୋଜି, ବଢୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ବିପଦରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପ୍ରଦୂଷଣ । ବିଶେଷକରି ପଲିଥିନ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପଲିଥିନ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ପଲିଥିନ ଖାଇ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଅନେକ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଥିବା ବେଳେ ହରିଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ।

ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ୮୭ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି । ତେବେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଭୋଜି କରିବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସବୁ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ପୁରୀ ବନ ଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ । ଫଳରେ ପୁରୀ ଓ କୋଣାର୍କକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଯାଇ ଅବାଧରେ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ଭୋଜି ସରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ପଲିଥିନ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବୁଲୁଥିବା ହରିଣ ଓ ଅନ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପଲିଥିନ ଖାଇ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ି ରହି ପବନ ଦ୍ଵାରା ଉଡ଼ିବା ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲର ଶାନ୍ତ, ନିର୍ମଳ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି । ଯାହାକି ପରିବେଶପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବହୁତ୍ ବିଚଳିତ କରୁଛି । ଏଣୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ପୁରୀ ବନ ବିଭାଗ କଡା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି ବଣଭୋଜି, ବଢୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ବିପଦରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ (ETV Bharat Odisha)

ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଅବାଧରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଜି କରିବା ଉପରେ କଡା କଟକଣା ଲାଗୁ ହେଉ । କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଜି ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହୁ। ପଲିଥିନ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡା କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଉ । ବନ ବିଭାଗ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ କମିଟି, ସ୍ବେଛାସେବୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ସଫେଇ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏକାଧିକ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଗଠନ କରି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଉପରେ ର ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖାଯାଉ । ପରିବେଶ ନିୟମ ଉଲଘଂନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଜୋରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ।ସେପଟେ ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବର୍ଜନାର ଡମ୍ପିଂୟାଡ ପାଲଟିଛି । ତାଳବଣିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୋକମାନେ ପଲିଥିନ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ,କଠିନ, ନିର୍ମାଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନେଇ ପକାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଭୟଙ୍କର ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି । ସେହି ଆବର୍ଜନାକୁ ଖାଇ ହରିଣମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ।

ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି ବଣଭୋଜି, ବଢୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ବିପଦରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ (ETV Bharat Odisha)



ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ତଥା ସମାଜସେବୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି,"ବେଆଇନ ଭାବେ ପୁରୀ ସହର ନିକଟରେ ଥିବା ତାଳବଣିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡ ଅଛି । ସଚେତନତା ଅଭାବ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସେଠାରେ ପକାଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ତାହା ଏକ ବଡ ଆବର୍ଜନା ସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପରିବେଶ ବହୁତ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି । ତାଳବଣିଆ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଏକ ହରିଣ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭାବେ ସରକାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି । ବହୁତ୍ ହରିଣ ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ପଲିଥିନ ଭିତରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବେଳେ ପଲିଥିନ ଓ ଆବର୍ଜନା ଖାଇ ହରିଣମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏହା ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁନି । ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଜଙ୍ଗଲରେ ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅମାନିଆ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆବର୍ଜନା ପକାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜୋରିମାନା ସହ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ୍। ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଭଳି ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିବ ସେନେଇ ନଜର ରଖାଯିବା ଉଚିତ୍। ଏହି ଭଳି କଡା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ଲୋକ ମାନେ ସଚେତନ ହେବେ । ଜଙ୍ଗଲରେ ପଲିଥିନ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗି ପାରିବ ।"

ପୁରୀ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବଢୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ (ETV Bharat Odisha)



ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ତଥା ସମାଜସେବୀ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି,"ତାଳବଣିଆ ଜଙ୍ଗଲ ସମେତ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପଲିଥିନ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ବୃଦ୍ଧି କୁ ନେଇ ବହୁତ୍ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି । ଆମେ ପ୍ରତି ରବିବାର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆବର୍ଜନା ସଫେଇ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ । ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜ୍ଜନା, ପଲିଥିନ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ହରିଣ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଦୂଷିତ ଆବର୍ଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ବହୁତ୍ ଏକ ଦୁଃଖ ଦାୟକ ବିଷୟ । ଏବେ ପିକନିକ୍ ସିଯିନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବହୁତ୍ ଭୋଜି ହେଉଛି । ହେଲେ ଭୋଜି ପରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜ୍ଜନା ସେଠାରେ ପଡି ରହୁଛି । ଏହାର ସଫେଇ ହେଉ ନାହିଁ । ଯାହାକି ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଲୋକମାନେ ଏନେଇ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ୍ । ତେବେ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଆବର୍ଜନା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ମୋର ଉଭୟ ବନ ବିଭାଗ ଓ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାକୁ ଅନୁରୋଧ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ବେଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହଯୋଗରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆବର୍ଜନା ସଫେଇ ନେଇ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ।"

ପୁରୀ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବଢୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀ ବନ ଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ମଗର ଧନଜି ରାଓସୋ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି," ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଆବର୍ଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାର ସଫେଇ ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ । ଏନେଇ ଏକ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏକ ଏଜେନ୍ସି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଆବର୍ଜନା ସଫେଇ କରିବୁ । ତେବେ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜନସଚେତନତା ସହ ସାଇନଏଜ୍ ଲଗାଇବୁ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡଷ୍ଟବିନ ଲଗାଇବୁ । ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆବର୍ଜନା ସଫେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ନିୟମ ଉଲଘଂନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା କରିବୁ । ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ସହଯୋଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

ପୁରୀ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବଢୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ (ETV Bharat Odisha)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

PLASTIC POLLUTION
POLYTHENE WASTE
ODISHA WILDLIFE PROTECTION
BALUKHAND SANCTUARY DEER
PURI BALUKHAND SANCTUARY

