ପୁରୀକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା: ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି ପରିବେଶ, ନିରୁପାୟ ମହାନଗର ନିଗମ

ପୁରୀରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ । ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମ ପାଖରେ ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

PLASTIC POLLUTION IS INCREASING IN PURI, MUNICIPAL CORPORATION DOES NOT HAVE ADEQUATE FACILITIES
ପୁରୀକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା: ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି ପରିବେଶ, ନିରୁପାୟ ମହାନଗର ନିଗମ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 25, 2026 at 10:10 PM IST

ପୁରୀ: ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରାକ୍ଷସ କବଳରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ । ଏକକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି ପରିବେଶ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପାଖରେ ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ସହରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହାକି ଏବେ ବେଶ୍ ଚିନ୍ତା ର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ସହରରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା । ପଲିଥିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଣି ବୋତଲ ସବୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିରହିଛି ।

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ଡ୍ରେନରେ ପଡୁଥିବାରୁ ଡ୍ରେନ୍ ଜାମ ହୋଇ ସହରରେ ଜଳ ବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ତେବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସଚେତନତା ଅଭାବକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ । କିଭଳି ପୁରୀ ସହରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗିପାରିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ସହରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶରତ ରାୟଗୁରୁ କୁହନ୍ତି,"ପୁରୀରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଣି ବୋତଲ ବିକ୍ରି ହ୍ରାସ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ରିସାଇକେଲ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ବଡଦାଣ୍ଡ ଓ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବସାଗଲା । ହେଲେ ଏହା କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ସଦୃଶ । ଏହା କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଚଳ ହୋଇଗଲା । ତେବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଲିଥିନ ତିଆରି କରୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ହେଉନି । କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରୁଛି । ହେଲେ ମୂଳ ସମସ୍ୟାକୁ ସରକାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି । ପଲିଥିନ ଯେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଛି ସେଠାରୁ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରାଗଲେ ବଜାରରେ ପଲିଥିନ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଲୋକମାନେ ନିଜର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ । ଯେହେତୁ ପଲିଥିନ ବଜାରରେ ସହଜରେ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ଵାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।"

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପାଖରେ ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV BHARAT ODISHA)
ପୁରୀ ସହରକୁ ବର୍ଷକୁ ୨ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଣି ବୋତଲ ନ କିଣିବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ସମେତ ପୁରୀ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଣି ବୋତଲ କିଣିବା ପରେ ଏଣେତେଣେ ନ ପକାଇବା ପାଇଁ ଓ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ରିଭର୍ସ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ (RVM) ଲଗାଇଥିଲା ପୁରୀ ପୌର ପ୍ରଶାସନ । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ଆରଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଣି ବୋତଲ ପକାଇଲେ ଏହାକୁ ରିସାଇକେଲ କରାଯାଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ । ହେଲେ ଏହି ଆରଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ କୁ ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ କରାନଯିବାରୁ ଏହି ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଅକାମୀ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଏକକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି ପରିବେଶ (ETV BHARAT ODISHA)

ଗତ ୨୦୧୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀରେ ପୁରୀକୁ ପଲିଥିନ ମୁକ୍ତ ସହର କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁରୀକୁ ପଲିଥିନ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ସଭା ଓ ବୈଠକ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଜିଲାପାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପୁରୀର ମାଟି, ପାଣି, ପବନକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଲାଣି ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରାକ୍ଷସ ।

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରାକ୍ଷସ କବଳରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ (ETV BHARAT ODISHA)
ସାମାଜିକକର୍ମୀ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି,"ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତେବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ହେଲେ ଏହା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଛି । ଏବେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଣି ବୋତଲ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ଯାହାକି ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ପଡ଼ିରହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି । ତେବେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କାରଖାନା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ । ପୁରୀ ସହରରେ ଟନ୍ ଟନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ରିସାଇକେଲ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ମେସିନ୍ ପ୍ରଶାସନ ଲଗାଇଛି ପୁରୀ ସହରରେ । ତାହା ବି ଏବେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ । ପୁରୀ ସହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରିସାଇକେଲ ମେସିନ୍ ଲଗାଯାଉ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୋଟେଲ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଣି ବୋତଲ ରିସାଇକେଲ ମେସିନ୍ ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଉ । ସେମାନେ ଏହି ମେସିନ୍ ର ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ଵାରା ମେସିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବା ସହ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ । ଏକକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେଲେ ହିଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗିପାରିବ ।
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ଡ୍ରେନରେ ପଡୁଥିବାରୁ ଡ୍ରେନ ଜାମ ହୋଇ ସହରରେ ଜଳ ବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । (ETV BHARAT ODISHA)
ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କେବଳ ପୁରୀ ସହରରେ ୨୦୨୩-୨୪ ବର୍ଷରେ ୮୦୬ ଟନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ୨୦୨୨-୨୩ରେ ଏହା ୭୨୦ ଟନ୍ ଥିବା ବେଳେ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୮୬ ଟନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୫୬୦ ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇପାରୁଛି । ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ମାଟିରେ ମିଶି, ନାଳ ଜାମ୍ ହୋଇ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ପୁରୀ ଜିଲା ୧୩ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ରିସାଇକେଲ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ବଡଦାଣ୍ଡ ଓ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲାଗିଛି (ETV BHARAT ODISHA)

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ କୋଣାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ କୋଣାର୍କରେ ବର୍ଷକରେ ଏହା ୪.୨ ଟନ୍ ରୁ ୪.୫ ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେହିପରି ପିପିଲି, ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ । ଏକକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ରୋକ୍ ନ ଲାଗିବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ । ୫୦ ମାଇକ୍ରନ ତଳକୁ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିଷିଦ୍ଧ ରହିଛି । ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ହୋଟେଲ, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ।

ପୁରୀ ସହର ନିକଟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯିବ । ପୁରୀ ସମେତ କୋଣାର୍କ ଓ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଉକ୍ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ରିସାଇକେଲ କରାଯିବ । (ETV BHARAT ODISHA)


ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ପାଇଁ ୧୦୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ । ଭୂତଳ ଜଳ ରିଚାର୍ଜ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପୋଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାହା ପରିବେଶ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ । ଏହି ଧୂଆଁ ମଣିଷ ପାଇଁ ବହୁତ୍ କ୍ଷତିକାରକ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ପୁରୀରେ ଏକକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ହେଲେ ଏହି କଟକଣା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଇଛି । ତେବେ ପୁରୀକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସହ ଏକକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କଟକଣାକୁ କଡାକଡି କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।


ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ତଥା ହୋଟେଲିୟର ଯୁବବ୍ରତ କର କୁହନ୍ତି,"ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହାକି ବହୁତ୍ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏବେ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ମିଶି ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି । ପିକନିକ କରିବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ପକାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଜଙ୍ଗଲ ପାରିବେଶ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ କଡ଼ା କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି । ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଣି ବୋତଲ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଟନ୍ ଟନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ବାହାରିବ । ଯାହାକି ପରିବେଶକୁ ବହୁତ୍ କ୍ଷତି କରିବ । ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କମାନ୍ତୁ । ସରକାର ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ । ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗି ପାରିବ ।"

ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ପୁରୀ ସହରରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ରିସାଇକେଲ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ପୁରୀ ସହର ନିକଟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯିବ । ପୁରୀ ସମେତ କୋଣାର୍କ ଓ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଉକ୍ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ରିସାଇକେଲ କରାଯିବ । ସେଥିରୁ ବାୟୋ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏ ନେଇ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ସରକାରଙ୍କୁ ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

