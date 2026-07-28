ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ରୋକିବାକୁ ଯୋଜନା; ୧୦ ସହର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ, IIT ରୁର୍କୀକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ
ସହରର ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଧାର, ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ, ରାସ୍ତା ଉଚ୍ଚୀକରଣ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 28, 2026 at 8:20 PM IST
Plan to prevent urban floods, ଭୁବନେଶ୍ବର : ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ୧୦ଟି ସହର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହ ସହରର ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଧାର, ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ, ରାସ୍ତା ଉଚ୍ଚୀକରଣ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସହରୀକରଣ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ନାଳ-ନର୍ଦ୍ଦମା ଉପରେ ଜବରଦଖଲ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳନିଷ୍କାସନ ପଥ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ୁଛି । ବିଶେଷକରି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ନେଇଛି । ଘରବାଡ଼ି, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାରୁ ସରକାର ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ।
ଅତୀତରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜେଟରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର ୧୦ଟି ସହରକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ।
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ IIT ରୁର୍କୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସହରର ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବର୍ଷାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଦୁଇଟି ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସୁପାରିଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ସୁଧାର ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧,୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହି ଅର୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ କମିବ ।
ସେହିପରି, ବର୍ଷା ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚୀକରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ବହନ କରିବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟାର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ସହ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଧାର କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଉଛି, ତାହା ଉପରେ ସହରବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଉତ୍ତର-ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ସକ୍ରିୟ: ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆହୁରି 3 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା; 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର