ETV Bharat / state

ରାଜଧାନୀରେ ରଜ ପିଠା ପହଞ୍ଚାଇବ ‘ପିଠା on Wheels’

ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ୬ଟି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି - ‘ପିଠା on Wheels’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

deputy CM Pravati Parida in subhadra shakti bazar
ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ବଜାର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 12, 2026 at 7:44 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସୁଛି ରଜ । ଜମିବ ପିଠାପଣାର ଆସର । ରଜ ଦୋଳି ଖେଳି ଏହି ଗଣପର୍ବ ପାଳିବେ ଝିଅବୋହୂ । ଏହି ଅବସରରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ । ଘରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇବ ରଜ ପିଠା । ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହିତ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ‘ପିଠା on Wheels’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି ।

ରାଜଧାନୀରେ ରଜ ପିଠା

deputy CM Pravati Parida in subhadra shakti bazar
ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ବଜାର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା (ETV Bharat Odisha)


ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ବଜାର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯୋଗ ଦେଇ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ୬ଟି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି - ‘ପିଠା on Wheels’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ଆରିସା, କାକରା, ମଣ୍ଡା, ଚକୁଳି, ପୋଡ଼ ପିଠା ଆଦି ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ସହିତ ଦହିବରା, ବରା ଓ ଆଳୁଚପ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଜଳଖିଆ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରି କରିବେ।

deputy CM Pravati Parida in subhadra shakti bazar
ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ବଜାର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା (ETV Bharat Odisha)
ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହିତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏଥିସହିତ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାର ସଂଯୋଗ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଆୟବୃଦ୍ଧି ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
Deputy CM enjoys Raja swing
ରଜ ଦୋଳିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ରଜ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ


ରଜ ଉତ୍ସବର ଆନନ୍ଦକୁ ଦ୍ଵିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଜୁନ୍ ୧୧ରୁ ୧୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍.ଆଇ.ଆର୍.ଡି. ପରିସରସ୍ଥିତ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିହାତି ରହିଛି। ଏଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହସ୍ତତନ୍ତ, ହସ୍ତକଳା, ମିଲେଟ୍ ଓ ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦର ବିସ୍ତୃତ ସମ୍ଭାର ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି।

ରଜ ଉତ୍ସବକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ଉତ୍ସବମୁଖର କରିବା ନିମନ୍ତେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କିଲ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା SHG କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ମେହେନ୍ଦି, ହେଆର୍ ଷ୍ଟାଇଲିଙ୍ଗ, ନେଲ୍ ଆର୍ଟ ଆଦି ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ଯକ୍ରମ ଯଥା ଦୋଳି, ରଜ ପାନ, ଲାଖ ଚୁଡ଼ିର ଭରପୂର ମଜା ନେଇପାରିବେ ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାର ସ୍ୱାଦ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ରାଜଧୀନୀବାସୀ ।

Subhadra Shakti bazar programme
ରଜ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)

TAGGED:

PEETHA ON WHEELS BHUBANESWAR
RAJA MAHOSTAV ODISHA
RAJA CELEBRATION BHUBANESWAR 2026
ରଜ ପର୍ବ 2026 ପିଠା ଅନ ହ୍ବିଲ୍‌ସ
PITHA ON WHEELS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.