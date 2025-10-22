ETV Bharat / state

ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଗିରଫ, 12 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ

ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଗିରଫ । ଏସପି ଅଫିସ ଘେରିଲା ବିଜେଡି ।

Pitabasa Panda Murder Case
Pitabasa Panda Murder Case (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 22, 2025 at 12:30 PM IST

|

Updated : October 22, 2025 at 1:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Pitabasa Panda Murder Case ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଗିରଫ । ବିକ୍ରମଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ । ଗତକାଲି ରାତିରେ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା ପୋଲିସ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଚରାଉଚରା ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଘଟଣାରେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେଡିର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।

Pitabasa Panda Murder Case
ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା (ETV Bharat Odisha File pic)

ପୀତବାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସମେତ 12 ଗିରଫ:

ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସାର୍ପ ସୁଟର୍ ଚିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନ, କର୍ପୋରେଟର ମଳୟ ବିଷୋୟୀ, ପୂର୍ବତନ ମେୟର୍ ଶିବ ଶଙ୍କର ଦାଶ ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁ, ମଦନ ଦଳାଇ, ଛାତ୍ରନେତା ଯୋଗୀ ରାଉତ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କାଳିଆ ଭୂୟାଁ ଅନ୍ୟ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନି ।

Pitabasa Panda Murder Case
ଏସପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କଲା ବିଜେଡି (ETV Bharat Odisha)

ଏସପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କଲା ବିଜେଡି:

ସେପଟେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି ବିଜେଡି । ଆଜି ଶହ ଶହ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି । କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ବହ୍ମପୁରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଗିରଫଦାରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ କହିଲେ ବିଜେଡି ନେତା:

ସେପଟେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ସାହୁ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଗକୁ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ରହିଛି । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଛବି ମଳିନ କରିବାକୁ ଏହା କରାଯାଇଛି । ତଦନ୍ତ ଉଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ସହ ବାଟବଣା ହୋଇଛି । ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆଗକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ।’

Pitabasa Panda Murder Case
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଶ୍ରବଣା ବିବେକ ଏମ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

2 ଦିନରେ ପୀତବାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରୁ ହଟିବ ପରଦା:ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି

ପୀତବାସ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ: ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ

ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ, କହିଲେ 'ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଫାଶୀ'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

Last Updated : October 22, 2025 at 1:04 PM IST

TAGGED:

BIKRAM PANDA ARRESTED
BERHAMPUR LAWYER MURDER CASE
BJD PROTEST
BERHAMPUR SP OFFICE GHERAO
PITABASA PANDA MURDER CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.