ପିତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମେଡିକାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରି କାରାଗାରକୁ ନିଆଗଲା ?

ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଗିରଫ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏମ୍.କେ.ସି.ଜିରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରି କାରାଗାରକୁ ନିଆଗଲା ? ଏପରି କହିଲେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଆଇନଜୀବୀ ।

PITABASA PANDA MURDER
ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଗିରଫ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 17, 2026 at 11:22 PM IST

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦର୍ଶାଇ ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା । ହେଲେ ହଠାତ୍ ଏମ୍.କେ.ସି.ଜିରୁ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରକୁ ନିଆଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି । ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଗିରଫ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏମ୍.କେ.ସି.ଜିରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରି କାରାଗାରକୁ ନିଆଗଲା ତାହାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ସେପଟେ କୋର୍ଟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କୁ ସେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହାର ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଡର କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।


ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପିତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ନୂତନ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଗିରଫ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରି ଚିକିତ୍ସା ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରକୁ ଫେରାଇ ନିଆଗଲା ତାହାକୁ ନେଇ ନାନା ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗିରହିଛି । ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରଗାରରୁ ଆସି ନିଜର ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରି ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚିକିତ୍ସା ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ମେଡିକାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରଗାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଖୋଦ୍ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ଆଇନଜୀବୀ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।


ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ହସପିଟାଲରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଅରାଜି ରହିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ-

ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଗିରଫ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏମ୍.କେ.ସି.ଜିରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରି କାରାଗାରକୁ ନିଆଗଲା ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲର ଅଧିକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସର ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଶତପଥିୀଙ୍କ କହିବା କଥା ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥଗତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଯାହାକି ସେ ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ରହିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥଗତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କମିଟିରେ ମେଡିସନ୍, ସର୍ଜରୀ, ଅର୍ଥପେଡି ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି କମିଟି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାକି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥରେ କିଛିଟା ସୁଧାର ଆସିଥିଲା । ଏପରିକି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ତାହା କମିଥିଲା । ହେଲେ ତାଙ୍କର ନିଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଗଲବ୍ଲାର୍ଡର ଷ୍ଟୋନ୍ ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ କମିଟିର ପରାମର୍ଶ ରହିଥିଲା ଗଲବ୍ଲାର୍ଡର ଷ୍ଟୋନକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ । ଏହାକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା କରାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମତାମତ ମିଳିପାରିନଥିଲା । ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କଙ୍କ ଅନୁମତି ନଥିଲେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇନପାରିବାର ନିୟମ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଔଷଧ ଖାଇବେ ଏବଂ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏଠାରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ମିଳିନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ନେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ସହିତ ମେଡିକାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।


ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିନା ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିରୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଇ ମଣ୍ଡଳ କାରଗାରକୁ ନିଆଯିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଏସକର୍ଟ ଟିମ୍ ସମୁଖରେ ଏକପ୍ରକାର ହାଇଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିନା ଅପରେସନ ଜେଲ ରିଟର୍ନକୁ ନେଇ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ବିକ୍ରମ ମନା କରିଥିବା କୁହାଯିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ ଭିଡିଓରେ ବିକ୍ରମ କହିଲେ ରାଜି ଥିଲେ ବୋଲି କହିବା ନେଇ ନାନା ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା ।


ଗୋଟିଏପଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରଲ ଭିଡିଓରେ ବିକ୍ରମ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୋଲିସ ଏସକର୍ଟ ସହ କଥା କଟାକଟି କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ରମ ଅପରେସନ ପାଇଁ ରାଜି ଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇ ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସାଇ ତାଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୁପକ୍ଷ ଏଭଳି କହିବା ପରେ କିଏ କହୁଛି ସତ ତାହାକୁ ନେଇ ଲାଗିରହିଛି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ।


ଅନ୍ୟପଟେ ପିତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ରହିଥିବା ବେଳେ ୧୫ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ମଣ୍ଡଳକାରଗାର ମଧ୍ୟରୁ ଭିସିରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବାରୁ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ ହୋଇପାରିନଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ବିକ୍ରମଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ ଦୁଇଟି ପିଟିସନ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଜବତ ପ୍ରମାଣର କପି ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଅନ୍ୟଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଉତ୍ତମ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ । ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ହସପିଟାଲ ବଦଳରେ ଘରୋଇ ହସପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ୍ ବିକ୍ରମଙ୍କ ଓକିଲ ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ କୋର୍ଟ ଜେଲରୁ ଏନେଇ ତାଙ୍କର ସହମତି ପତ୍ର ଆଣି କୋର୍ଟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତଥାନ ହୋଇଛି ଯଦି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଅପରେସନ ପାଇଁ ରାଜି ଥିଲେ, ତେବେ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଗଲା କାହିଁକି ? ଆଉ ଯଦି ସେ ମନା କରିଥିଲେ, ତେବେ ଭିଡିଓରେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ କାହିଁକି ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଏବଂ କୋର୍ଟର ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

