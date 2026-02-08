ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ‘ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି’
‘ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ମୋତେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି’ । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ MKCG ମେଡିକାଲ ଆସିବା ବେଳେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ।
Published : February 8, 2026 at 3:35 PM IST
Pitabasa Panda Murder Case ବ୍ରହ୍ମପୁର: ‘ମୁଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ମୋତେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ନ୍ୟାୟ ପାଇବି...’ ଆଜି(ରବିବାର) ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରୁ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲକୁ ନେବା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା ।
ପ୍ରଥମ ଥର ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବିକ୍ରମ:
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା । ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 22ରେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ । ତେବେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ । ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ ନେବା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ...ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ନ୍ୟାୟ ପାଇବି ।
ଅସୁସ୍ଥ ବିକ୍ରମ:
ଜେଲରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ । ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରୁ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମେଡିସିନ ଏବଂ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗ ବର୍ହିଚିକିତ୍ସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ପରେ ଜେଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ।
ସେପଟେ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ମେଡିକାଲ ଆସିଥିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ବିକ୍ରମ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ସମୟରେ ଟାଣି ଟାଣି ନିଆଯିବା ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ।
ମାନବିକତା କଣ ନାହିଁ ? ପଚାରିଲେ ବିଜେଡି ନେତା
ବିଜେଡି ନେତା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ବିକ୍ରମଙ୍କ ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ । ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବେ । 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ମାନବିକତା କଣ ନାହିଁ ? ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ।’
ପୀତବାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ:
ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 6ରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଅକ୍ଟୋବର 22ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବ୍ରିକମ ପଣ୍ଡା । ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏଥିସହ 30 ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର