ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆସୁଛି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ କଲ୍, ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଲେ ପତ୍ନୀ
ମୃତ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆସୁଛି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ଭଳି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ କଲ । ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଭାଇ ।
Published : November 8, 2025 at 9:53 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଏକ ମାସ ପରେ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ । ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପରେ ପୀତବାସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିବା ସହିତ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାମ ଦେଇ ଧମକ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଫୋନ କଲରେ ମାମଲାକୁ ଉଠାଇ ନେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ମାମଲାର ବିଚାର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫମାନଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ ।
'ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ' ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୃତ ପୀତବାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁମିତା ପଣ୍ଡା । "ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେଉଁପରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏଣୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ । ମୋ ପୁଅକୁ ହିଁ ଏଇ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା । ଏପରିକି ଆସିଥିବା ଫୋନ୍ କଲରେ ସେମାନେ ପୁଅକୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଳଜ କରିଥିଲେ । କଲ୍ ଆସିବା ସମୟରେ ପୁଅ ଫୋନ୍ ରଖୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲା । ହେଲେ କଥା ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ଏପରି ବାରମ୍ୱାର ଫୋନ୍ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡିଛୁ । ଆସିଥିବା ଫୋନ୍ କଲ୍ ସଂପର୍କରେ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ । ଉକ୍ତ ଦୁଇ ନମ୍ୱର ବିଷୟରେ ଏସ୍.ପି ଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ । ଫୋନ୍ କଲରେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଳଜ କରିବା ସହିତ ମାମଲା ଉଠାଇ ନେବାକୁ କୁହାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଫୋନରେ ତମେ ମା-ପୁଅ ରହୁଥିବା ପଚାରିଥିଲେ ।"
ସେପଟେ ପୀତବାସଙ୍କ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମଥର ଆସିଥିବା ଫୋନ୍ କଲକୁ କଣ ହୋଇଥିବ ଭାବିକି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱକ ଭାବରେ ନେଇନଥିଲୁ । ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବା ସହିତ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାଧିକାରୀ ଓ ଏସ୍.ଡି.ପି.ଓ ଙ୍କ ସହିତ ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲି । ଶେଷରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲି । ଗତ ମାସ ୨୭ ଏବଂ ୨୮ ତାରିଖରେ ଏଭଳି ଦୁଇଟି କଲ୍ ଆସିଥିଲା । ଚଳିତ ମାସର ୩ ତାରିଖରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଏତଲା ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଏତଲା ଦେବାରେ ବିଳମ୍ୱ ଘଟିଥିଲା ।"
ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା କହିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା ଘଟିଲା ସେହି ସମୟରେ ଏତଲାରେ ଆମେ କାହାର ନାମ ଲେଖିନଥିଲୁ ବୋଲି ପୀତବାସଙ୍କ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ୧୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନଥିବାରୁ ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରେ କିଏ ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାହା କିଏ କହିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିତବାସଙ୍କ ଭାଇ । ଆମ ପରିବାରର ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
"ଏପରିକି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ସହିତ ପୁଅକୁ ଧରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ମୋତେ ବି କହିଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ । ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ତରେ ସେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ସେ କଥା ମୋତେ ଭାରି ବାଧିଥିଲା । ଏହି କଥା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ହତ୍ୟା କରିବ ତାହାକୁ ମୁଁ ଭାବିପାରିନଥିଲି । ହେଲେ କେଉଁ କାରଣରୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ବର୍ଗ କୌଣସି ବିଷୟ ଜାଣିନଥିବା," କହିଛନ୍ତି ପୀତବାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ।
ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସନ୍ଧ୍ୟା ୬.୩୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ପିତବାସଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କୁମାରପୂର୍ଣ୍ଣମା ଦିନ ସେ ହୋଟେଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏପରିକି ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ପିତାବାସଙ୍କ ଜଣେ ଜୁନିୟର ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୃତ ପୀତବାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ।
ହେଲେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ନିୟୋଜିତ କରିବ ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବା କହିବା ସହିତ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର