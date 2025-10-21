ETV Bharat / state

2 ଦିନରେ ପୀତବାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରୁ ହଟିବ ପରଦା:ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି

ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ 16 ଦିନ ବିତିଛି । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ଖୁବଶୀଘ୍ର ହେବା ନେଇ ଆଭାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆଇଜି ନୀତି ଶେଖର ।

PITABAS PANDA MURDER CASE
PITABAS PANDA MURDER CASE (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 21, 2025 at 3:59 PM IST

1 Min Read
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଖୁବଶୀଘ୍ର ହେବ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଦୀର୍ଘ ୧୬ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ତଦନ୍ତର ଦିଗ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଘଟଣାର ଖୁଲାସା କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆଇ.ଜି ନୀତି ଶେଖର । ଗତ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ଖୁଲାସା ପରେ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ପୀତବାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା,ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

PITABAS PANDA MURDER CASE (ETV Bharat Odisha)

ପୀତବାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ:

ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଚଢାଉ କରି ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରରୁ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୮୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସମେତ ଆଖପାଖରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାୟ ୬୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସିସିଟିଭିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଘଟଣାରେ ସୁପାରୀ କିଲର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

"ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ"

ତେବେ ପୀତବାସଙ୍କୁ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲା ? ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦିନକୁ ନେଇ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆଇ.ଜି ନୀତି ଶେଖର । ସେ କହିଛନ୍ତି," ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆମେ ତଦନ୍ତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମାମଲାର ଖୁଲାସା କରିବେ ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ କେଉଁ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ? ସେନେଇ ସୂଚନା ଦେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ।"

ଗୋଟେ ପଟେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ଲିଙ୍କ୍ ନେଇ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ କରାଯାଉଛି ।ଏହାପରେ ହିଁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

BRAHMAPUR LAWYER PITABAS MURDER
IG NITI SHEKHAR ON PITABAS MURDER
ODISHA CRIME NEWS
BJP LEADER KILLED ODISHA
PITABAS PANDA MURDER CASE

